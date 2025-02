Aujourd’hui, Chase the Bunny dévoile son tout nouveau jeu, Tails of Fate, un Metroidvania en 2D entièrement dessiné à la main, qui arrive sur Nintendo Switch 2 en décembre 2026. Ce projet, qui mêle le charme des RPGs rétro à un système de combat dynamique et moderne, promet d’offrir une aventure riche en exploration et en défis.

Le jeu a déjà séduit la communauté grâce à sa campagne Kickstarter, dont l’objectif a été atteint et dépassé. Les soutiens de la campagne peuvent obtenir une copie du jeu pour seulement 19 £ (environ 24 $ USD), accompagnée d’artbooks numériques et physiques, de bandes-son exclusives, de versions démo, de skins uniques, de peluches ultra mignonnes et même de la possibilité de contribuer à la conception d’objets, de PNJ et de quêtes pour les niveaux de soutien les plus élevés.

Dans Tails of Fate, les joueurs évolueront aux côtés d’un casting de personnages mémorables, chacun possédant des mécaniques de jeu propres. En effet, le jeu propose trois personnages jouables différents, permettant de passer d’un style de combat à l’autre en toute fluidité. Qu’il s’agisse de foncer dans le feu de l’action avec une épée puissante ou de se faufiler dans l’ombre armé d’un arc, la variété des movesets promet une rejouabilité et une personnalisation poussées.

L’univers du jeu se déploie dans un monde interconnecté, magnifiquement réalisé en pixel art et composé de plus de dix biomes différents, le tout sans temps de chargement. Les joueurs auront la possibilité de découvrir des zones cachées, de collecter des trésors dissimulés et d’affronter une multitude d’ennemis uniques ainsi que des boss épiques au style « Souls-like », chacun doté d’aptitudes dynamiques que vous pourrez consigner dans votre compendium.

Outre l’exploration et le combat, Tails of Fate offre également un système de crafting complet : vous pourrez fabriquer des potions et des équipements en vous aidant de l’alchimiste et de la forge, afin d’améliorer votre style de jeu et de personnaliser votre équipement. Par ailleurs, la bande-son du jeu, signée par l’équipe de compositeurs et avec pour thème principal celui de Yuko Komiyama – renommée pour son travail sur Monster Hunter, Mega Man X et Final Fantasy Pixel Remaster – vient renforcer l’atmosphère immersive et émouvante de l’aventure.