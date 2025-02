Les joueurs peuvent désormais plonger dans l’univers glaçant du jeu avec moins de bugs et quelques ajustements bienvenus… sans oublier le nouveau pantalon de Whitley ! ❄️

Avec cette mise à jour, The Thing: Remastered bénéficie d’une stabilité accrue et d’un certain nombre d’améliorations de gameplay et d’affichage. Sur Nintendo Switch, les performances ont été spécialement optimisées pour offrir une expérience plus fluide.

Aujourd’hui, Nightdive a déployé la mise à jour 1.1 pour The Thing: Remastered. Ce patch apporte de nombreuses améliorations, notamment des optimisations de performance sur Nintendo Switch. Les joueurs pourront également découvrir des corrections de bugs, un nouvel ajout vestimentaire pour Whitley, et bien plus encore.

Notes de patch de la mise à jour 1.1 de The Thing: Remastered

GÉNÉRAL

Correction du succès « Conspiracy Theorist ». Les anciennes sauvegardes sont rétroactivement corrigées !

Correction d’un problème où Stolls cessait de courir vers la porte du laboratoire technologique noir, causant un blocage.

Correction d’un crash survenant après la détonation du C4 dans le niveau de la piste d’atterrissage.

Correction d’un crash intermittent rare lors des combats contre les créatures Thing.

Ajout d’un bouton « Dernier » dans le menu de chargement pour accéder plus facilement à la sauvegarde la plus récente.

Les sauvegardes automatiques affichent désormais le nom du niveau correspondant, au lieu de simplement « Autosave ».

Correction d’un bug où les personnages ne pouvaient plus monter sur des surfaces élevées après être tombés des trottoirs dans le tunnel routier.

Correction d’un crash lors de la fermeture du jeu.

Correction d’un problème où certaines touches n’étaient pas attribuées dans les options de commandes lors du premier lancement.

Correction d’un crash dans l’infirmerie de Strata lorsque Fisk mourait avant de vous donner le code.

Correction d’un bug où la main de Blake traversait sa manche lors de la première cinématique avec Faraday.

Correction d’un problème où la deuxième caméra ne s’activait pas pendant la cinématique de la station météo, permettant d’interrompre la scène et de se recruter soi-même.

Amélioration des performances lors de la requête des options dynamiques du jeu.

Déplacement des informations de version du jeu dans le menu des options (elles ne s’affichent plus sur l’écran intermédiaire).

Réduction de la visibilité des informations de version pour les rendre moins intrusives.

Réintégration du panoramique vers le haut lors de l’écran de Game Over.

Mise à jour de la description du succès « Colin’s Fate ».

GAMEPLAY

Correction d’un problème où le taux de tir des armes n’était pas correctement respecté en martelant la touche de tir (sauf pour le pistolet).

Les distributeurs de munitions et de soins délivrent désormais moins de ressources selon la difficulté. Ce paramètre peut être ajusté à tout moment en cours de partie.

Certaines grenades sont maintenant marquées comme « volatiles », leur permettant d’exploser lorsqu’elles sont endommagées, comme dans le jeu original.

Changement de l’orientation de Blake après la cinématique de la station météo.

NIVEAUX

Correction d’un problème où un baril explosif détonait en passant sur un fil-piège déjà activé dans l’avant-dernier niveau.

Suppression d’un objet hors limites ressemblant à un document intitulé « Back Door Key » dans le niveau du submersible.

Correction d’une collision incorrecte dans le premier niveau, où les personnages semblaient s’enfoncer dans la neige.

Correction d’un problème de collision dans la tour de guet du troisième niveau, où le joueur pouvait rester coincé dans la rambarde.

Renommage de Carter en « Hawk » dans l’infirmerie de Strata afin d’utiliser un ensemble de répliques vocales non exploitées.

Ajout de la lumière verte manquante à un terminal de sauvegarde dans le troisième niveau.

Correction de deux ordinateurs dans la station météo qui n’étaient pas correctement enregistrés pour le succès « Conspiracy Theorist » (le succès est désormais attribué automatiquement aux anciennes sauvegardes).

Ajustement de la hauteur d’un distributeur de soins dans le niveau suivant l’infirmerie de Strata, qui était bien trop haut.

Correction d’un problème de collision sur les escaliers extérieurs de la station météo.

Réorientation de certaines boîtes de munitions mal positionnées.

Correction de plusieurs bugs de collision dans l’avant-poste norvégien, où les joueurs pouvaient tomber dans le vide ou marcher sous le bâtiment.

Correction d’un bug audio où certains sons se dupliquaient à l’infini, rendant le jeu silencieux au fil du temps.

AFFICHAGE

Correction d’un bug où l’effet de profondeur de champ pouvait provoquer des pixels lumineux clignotants.

Correction d’un problème où les vitres des portes dans le submersible étaient opaques.

Amélioration des textures normales sur plusieurs affiches et panneaux.

Whitley a maintenant un nouveau pantalon.

SON

Correction d’un problème où l’audio des dialogues ne suivait parfois pas correctement le personnage qui parlait.

TOUTES LES CONSOLES

Correction d’un bug où la tête et les jambes de Blake disparaissaient parfois après avoir quitté le mode première personne.

Correction d’un problème où une lumière clignotait à une fréquence extrêmement rapide dans la base norvégienne.

NINTENDO SWITCH