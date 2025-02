– Préparez-vous à passer d’un monde à l’autre avec Sonic et ses amis –

Aujourd’hui, à l’occasion de PlayStation’s State of Play broadcast, SEGA a dévoilé de nouveaux détails sur le nouvel opus de son emblématique franchise Sonic Racing, Sonic Racing: CrossWorlds. En plus des personnages iconiques issus de la licence Sonic the Hedgehog™ et d’autres univers SEGA, Sonic Racing: CrossWorlds introduit également une mécanique de course inédite qui promet de transporter les fans de course de Sonic dans une nouvelle dimension.

Sonic Racing: CrossWorlds remet au goût du jour les courses sur terre, dans les airs et dans l’eau grâce aux Rings de transfert qui modifient le circuit en temps réel en transportant en plein milieu d’une course les joueuses et joueurs dans un nouveau CrossWorld. Le jeu propose également le plus large éventail de personnages de tous les jeux Sonic Racing ainsi qu’une grande variété de véhicules à personnaliser. Les joueuses et joueurs peuvent combiner différentes pièces de véhicules, des bonus, et des capacités, afin de créer l’expérience de course qui correspond le plus à leur style de jeu.

Sonic Racing: CrossWorlds débarque bientôt en version numérique et physique sur PlayStation® 5 (PS5®), PlayStation® 4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, Nintendo Switch™- OLED Model, Nintendo Switch™ Lite et PC.

Pour fêter cette nouvelle, SEGA a partagé une nouvelle bande-annonce offrant un aperçu de la féroce compétition à travers les mondes qui attend les joueuses et joueurs dans Sonic Racing: CrossWorlds :