Vous vous souvenez peut-être que lors des Game Awards, il y a quelques années, SEGA avait officiellement confirmé le retour de plusieurs de ses franchises fortes. L’une d’entre elles était Shinobi, et quelques images de gameplay avaient été teasées.

Aujourd’hui, lors de la présentation PlayStation State of Play de Sony, SEGA a surpris tout le monde en dévoilant une toute nouvelle bande-annonce pour le jeu Shinobi. Le jeu s’appelle Shinobi : Art of Vengeance, et il sortira sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, le 29 août prochain. Vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessous.