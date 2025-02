Hazelight s’est fait un nom avec It Takes Two, le jeu d’aventure coopératif qui s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde. Cet énorme succès signifie que la pression est forte pour une suite réussie, et ces attentes reposent sur Split Fiction. Ce titre est une nouvelle aventure coopérative, mais avec un cadre et une ambiance bien différents.

Lorsque It Takes Two a été lancé, aucune version n’était en vue pour les fans de Nintendo. Heureusement, il a fallu attendre un peu, car un portage a fini par arriver sur Switch, séduisant des millions de clients dans le processus. Nombreux sont ceux qui se demandent si Split Fiction sera disponible pour les fans de Nintendo, mais comme une version Switch semble impossible, les espoirs se portent sur une sortie sur Switch 2.

Split Fiction pourrait-il sortir sur la Switch 2 ? Josef Fares, fondateur de Hazelight, s’est vu poser cette question lors d’une interview sur Gamertag Radio, et tout ce qu’il a répondu, c’est que « nous ne savons pas encore, mais espérons que nous en saurons plus à l’avenir. » Fares a également parlé de Switch 2 en général, en disant qu’il « en sait beaucoup à ce sujet », mais qu’il a juré de ne pas en dire plus.

Pour lire l’intégralité de l’interview de Fares, rendez-vous sur les réseaux sociaux ci-dessous. Vous pouvez entendre la discussion sur la Switch 2 à partir de 10:19.