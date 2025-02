Alerte promotion ! L’eShop est en soldes et il y a énormément de belles affaires disponibles en ce moment. Nous vous faisons une sélection de cinq jeux mais n’hésitez pas à faire un tour sur la boutique Nintendo afin de trouver d’autres magnifiques affaires (comme Spiritfarer, Temtem, ou encore Borderlands).

Samba de Amigo: Party Central

9,99€ au lieu de 39,99€

Nous débutons avec la promotion (peut-être) la plus enthousiasmante. Samba de Amigo: Party Central est actuellement sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 23 février !

Vous voulez danser ? Vous êtes prêts à agiter vos Joy-Con comme des maracas ? Autant à quarante euros, nous ne conseillions pas le jeu, mais à ce prix-là, c’est une offre vraiment intéressante. Avec une tracklist plus jeune mais toujours dynamique, le jeu promet une dose de fun pour animer vos soirées. Nous lui avions mis la note de 7,2 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Prison Architect

2,99€ au lieu de 29,99€

L’un des meilleurs jeux de gestion est en promotion ! Prison Architect est à seulement 2,99€ au lieu de 29,99€ sur l’eShop jusqu’au 23 février.

Comme son nom l’indique, Prison Architect nous permet de gérer sa prison. Nous créons les cellules, nous engageons le personnel, nous essayons à ce que la sécurité soit la plus optimale, nous essayons de réhabiliter au mieux nos détenus… C’est un jeu de gestion vraiment complet et très bien porté sur Nintendo Switch. Nous lui avions mis la note de 8,1 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Pepper Grinder

8,99€ au lieu de 14,99€

Pepper Grinder est disponible sur l’eShop au prix de 8,99€ au lieu de 14,99€ ! La promotion est valable elle aussi jusqu’au 23 février.

Pepper Grinder est un platformer vraiment étonnant où nous nous déplaçons à l’aide d’une foreuse ! Nous imitons les mouvements d’un dauphin et sautons de plateforme en plateforme. Avec un level design excellent, de très bons graphismes ainsi qu’un gameplay très réussi, nous vous recommandons chaudement cette aventure malgré sa faible durée de vie. Nous lui avions mis la note de 8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Might & Magic – Clash of Heroes : Definitive Edition

9,89€ au lieu de 17,99€

Avis aux nostalgiques ! Might & Magic – Clash of Heroes : Definitive Edition est à moins de dix euros ! Le jeu est disponible sur l’eShop à 9,89€ au lieu de 17,99€ jusqu’au 23 février (encore, oui).

Sorti à l’époque sur DS, Might & Magic – Clash of Heroes est un mélange de puzzle game, de RPG et de stratégie ! Déjà excellent à l’époque, ce retour sur Nintendo Switch permet aux joueurs de découvrir ce fabuleux titre à la fois accessible mais complet et complexe ! Notre testeuse avait mis à ce remaster la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dicefolk

9,74€ au lieu de 14,99€

Dernière promotion de la liste. Dicefolk passe pour la première fois en dessous des dix euros. Le jeu est à 9,74€ au lieu de 14,99€ sur l’eShop jusqu’au 23 février.

Dicefolk est un étonnant roguelike avec des dés dans lequel nous nous battons à l’aide de monstres ! À nous de trouver la combinaisons parfaite de créature afin de réussir à gagner le jeu. C’est un roguelike accessible, sympathique, qui permet de passer de longues heures de détente. Nous lui avions mis la note de 8,7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.