La Nintendo Switch 2 fait toujours l’objet de rumeurs et de spéculations avant même sa révélation officielle. Alors que Nintendo a confirmé qu’un Direct dédié à la nouvelle console aura lieu le 2 avril pour offrir aux fans un aperçu plus détaillé de cette révolution, un leaker chinois ferait grimper la tension à un niveau inattendu en proposant une opportunité « hors marché » d’obtenir la Switch 2 en avant-première, mais à un prix exorbitant.

Selon des informations diffusées sur divers forums et relayées par des sources multiples, un utilisateur – connu pour avoir partagé un modèle CAD de la Switch 2 – aurait en sa possession une véritable console Switch 2 et la vendrait via un réseau de type marché noir. Le prix affiché, après conversion, s’élève à environ 39 780 dollars, incluant la station d’accueil, les Joy-Con et la tablette intégrée. Le vendeur précise également que les Pro Controllers pour la Switch 2 seraient disponibles dès la semaine prochaine.

Les messages, partagés en anglais et en chinois, laissent penser que ce vendeur jouit d’une certaine crédibilité, ayant déjà vendu des produits technologiques avant les dates de sortie officielles. Toutefois, comme toujours avec ce genre de rumeurs, il convient de rester prudent : il se peut que ces informations ne soient qu’un canular ou une tentative de tromperie. Si une console aussi attendue que la Nintendo Switch 2 était effectivement déjà en circulation, cela représenterait une violation flagrante des politiques de confidentialité strictes de Nintendo, qui veille à ce que les annonces et les dates de sortie soient respectées.

Ce n’est pas la première fois que des utilisateurs de forums comme Xiaohongshu font état de posséder des informations sensibles sur la Switch 2. Un de ces utilisateurs, déjà connu pour avoir partagé le modèle CAD de la console, a récemment affirmé avoir mis la main sur du matériel Switch 2 authentique, en invitant même les fabricants d’accessoires à le contacter pour obtenir des détails sur la plateforme.

Il y a quelques semaines, le fabricant d’accessoires Genki avait présenté une version imprimée en 3D de la Switch 2, basée sur des spécifications divulguées, et avait mentionné qu’il était possible d’acquérir du matériel Switch 2 sur certains recoins obscurs d’Internet. Bien que cette déclaration ait été atténuée après le CES, les récentes conversations du leaker semblent confirmer que le sujet est toujours d’actualité.

Ainsi, un même leaker a partagé une conversation complète avec un vendeur affirmant être en possession d’une Nintendo Switch 2, station d’accueil et Pro Controller inclus, proposée au prix astronomique de 40 000 dollars.

Pour l’heure, aucune confirmation n’est venue corroborer ces rumeurs. Nintendo, fidèle à sa politique de confidentialité, reste silencieux sur tout ce qui concerne la disponibilité précoce de la Switch 2. Toutefois, cette histoire met en lumière l’engouement persistant autour de la prochaine génération de la console, ainsi que les risques inhérents aux opérations sur le marché noir. Les fans devront donc patienter et suivre de près les annonces officielles pour savoir si cette nouvelle ère sera accessible à tous, ou réservée à ceux qui peuvent se permettre de dépenser des sommes faramineuses pour avoir une longueur d’avance.