– SEGA® et les créateurs de Streets of Rage™ 4 ont œuvré ensemble pour proposer cette version moderne de la célèbre série SHINOBI™

SEGA of America a annoncé que la fameuse série SHINOBI faisait son retour avec SHINOBI: Art of Vengeance, un nouveau jeu de plateformes et d’action en 2D palpitant prenant place dans un monde au style graphique unique. Ce jeu a été réalisé en collaboration avec Lizardcube, le studio derrière l’immense succès critique Streets of Rage 4. Initialement révélé aux Game Awards 2023 aux côtés d’autres séries historiques de SEGA, SHINOBI: Art of Vengeance sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch le 29 août 2025. Vous pouvez déjà le précommander sur certaines plateformes.

SHINOBI: Art of Vengeance suit l’histoire du héros culte, maître des arts martiaux ninja : Joe Musashi. De retour de ses aventures, il découvre son village en proie aux flammes, alors que les membres de son clan ont tous été pétrifiés. Joe part dans une quête épique afin d’assouvir sa soif de vengeance. Il devra affronter des hordes d’ennemis ainsi que des boss incroyables dans un monde magnifique illustré à la main. Avec de nombreux chemins à découvrir ou à déverrouiller et un gameplay aussi fluide qu’exaltant, SHINOBI: Art of Vengeance laisse les joueurs libres d’attaquer et de réagir aux situations comme ils le souhaitent, en leur proposant toujours plus de choses à découvrir.

Caractéristiques principales :

Exécutez les arts ninja avec précision : maniez votre vaste arsenal de ninja, incluant le katana géant Oborozuki, les kunai, les arts du Ninjutsu et le Ninpô pour vaincre vos ennemis.

Maîtrisez la voie du Shinobi : utilisez des combinaisons illimitées avec des attaques uniques, obtenez des amulettes pour améliorer vos capacités et découvrez des outils Ningi pour surmonter les obstacles et découvrir de nouveaux chemins.

: utilisez des combinaisons illimitées avec des attaques uniques, obtenez des amulettes pour améliorer vos capacités et découvrez des outils Ningi pour surmonter les obstacles et découvrir de nouveaux chemins. Explorez un monde au style unique : parcourez plus d’une douzaine de niveaux uniques à couper le souffle, allant des bases militaires à un désert torride, en passant par des enchaînements de plateformes difficiles et des énigmes retorses.

Référence et disponibilité :

Vous pouvez précommander SHINOBI: Art of Vengeance dès maintenant sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam pour 29,99 EUR. Le jeu sera bientôt disponible à la précommande sur le Nintendo eShop.