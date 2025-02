Le légendaire artiste Nintendo, Takaya Imamura, refait parler de lui avec de nouvelles idées de portage pour la prochaine Nintendo Switch 2. À l’occasion du 14 février au Japon, qui marque le 20ème anniversaire de Star Fox: Assault et le 11ème anniversaire de Steel Diver: Sub Wars, Imamura a partagé une illustration. Dans son croquis, Fox McCloud, l’emblématique pilote, tient fermement un sous-marin, accompagné d’une bulle de dialogue déclarant : « Today is the release anniversary of Star Fox: Assault and Steel Diver: Sub Wars! I hope both will be playable on the Switch 2! »

Ce message, bien que teinté d’humour, envoie un signal fort aux fans de la franchise. Même si Star Fox: Assault n’est peut-être pas le titre phare que nous espérons voir réédité sur le Switch 2, les fans sont prêts à accueillir toute reprise de la série. Pour beaucoup, l’attrait de revoir les aventures aériennes – mêlant vols en Arwing, missions à pied et affrontements en Landmaster tank – est plus que suffisant pour raviver l’intérêt autour de Star Fox.

Ce n’est pas la première fois qu’Imamura exprime son désir de voir les classiques Nintendo retrouver une seconde vie sur les plateformes modernes. L’année dernière, il avait déjà tweeté en faveur d’un port de Star Fox Zero sur Switch 2, déclarant qu’il en mourait d’envie. Aujourd’hui, en joignant Steel Diver: Sub Wars à cette requête, il rappelle aux responsables de Nintendo que les fans attendent depuis longtemps le retour de ces titres cultes.

Il est intéressant de noter que Star Fox: Assault, malgré son héritage sur GameCube, a toujours divisé les critiques. Développé par Namco, le jeu mettait en scène des séquences aériennes savoureuses mais offrait un gameplay au sol souvent critiqué pour son manque de fluidité. Pourtant, malgré ses défauts, le titre reste un souvenir précieux pour de nombreux joueurs, et son 20ème anniversaire renforce l’espoir d’un renouveau sur Switch 2.

Alors que la Nintendo Switch 2 se profile à l’horizon, les murmures autour de ports pour d’anciens classiques se multiplient. Les investisseurs et fans espèrent voir des titres tels que Star Fox: Assault et Steel Diver: Sub Wars adaptés pour la nouvelle console, offrant ainsi une compatibilité rétro améliorée avec des performances optimisées.