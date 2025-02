Thronefall, développé par Grizzly Games, est un mélange unique de stratégie et de tower defense minimaliste, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch depuis le 11 octobre 2024. Ce jeu propose une expérience accessible mais profonde, où vous incarnez un roi chargé de construire et de défendre votre royaume contre des vagues d’ennemis de plus en plus redoutables.

Dans Thronefall, vous incarnez un roi qui doit construire et protéger son royaume. Le jeu alterne entre des phases de construction le jour et des phases de défense la nuit. Votre objectif est de survivre à des vagues d’ennemis tout en développant votre économie et vos défenses. Chaque nuit réussie vous rapporte des ressources pour améliorer votre royaume.

Grizzly Games, un studio allemand, est à l’origine de ce titre. Connu pour son précédent succès Islanders, le studio a toujours prôné une philosophie de minimalisme et d’accessibilité. Les développeurs, inspirés par leur manque de temps pour jouer à des jeux complexes, ont conçu Thronefall pour offrir une expérience riche mais rapide, adaptée aux joueurs occasionnels comme aux passionnés de stratégie.

Thronefall ne mise pas sur une narration complexe. L’histoire se résume à votre ascension en tant que roi, chargé de bâtir et de défendre plusieurs royaumes sur une carte gigantesque. Bien que l’intrigue soit minimaliste, le jeu parvient à immerger le joueur grâce à son gameplay et à ses défis variés.

Un gameplay savoureux

Le gameplay de Thronefall est un savant mélange de stratégie et de tower defense. Le jeu se structure autour de quatre axes principaux.

Tout d’abord, la phase de construction et de gestion se déroule pendant la journée. Durant cette période, vous édifiez divers bâtiments tels que des tours, des casernes ou des murs pour renforcer votre royaume. Les emplacements de construction étant prédéfinis, cela simplifie la prise de décision, même si cette contrainte limite quelque peu la liberté créative.

Ensuite, la défense devient primordiale à la nuit tombée. Vous devez alors repousser des vagues d’ennemis en vous appuyant sur vos tours, vos unités et votre roi, qui peut intervenir directement sur le champ de bataille. Le roi, quant à lui, dispose de plusieurs armes, comme l’arc ou l’épée, chacune offrant des capacités actives et passives qui viennent diversifier les stratégies de combat.

L’aspect économique joue également un rôle essentiel dans Thronefall. Les bâtiments dédiés à l’économie – maisons, champs, mines – génèrent des pièces d’or, ressources indispensables pour construire et améliorer vos défenses. Il est crucial de gérer judicieusement votre budget en trouvant le juste équilibre entre développement économique et renforcement militaire.

Technique tout aussi gourmet

Sur Nintendo Switch, Thronefall bénéficie d’une manipulation intuitive grâce à une interface spécialement conçue pour la console. Les commandes sont simples et efficaces.

Thronefall adopte un style visuel minimaliste mais charmant. Les graphismes en 3D sont épurés, avec des couleurs vives et des designs simples qui rappellent les jeux indépendants. Bien que certains éléments (comme les tours et les ennemis) manquent de variété visuelle, l’ensemble reste agréable à regarder. La bande-son de Thronefall est sobre mais efficace avec des petits rythmes médivo-celtiques. Les musiques diurnes sont apaisantes, tandis que les thèmes nocturnes deviennent plus intenses pour accompagner les vagues d’ennemis.

La durée de vie de Thronefall semble largement modulable et dépend en grande partie du style de jeu et de l’investissement personnel de chacun dans la gestion de son royaume. Elle tourne entre 7 heures et 30 heures de jeu, une fourchette assez large. En effet, le jeu est structuré autour de plusieurs axes qui contribuent à une expérience prolongée.

À chaque nouveau niveau, le joueur débloque de nouveaux bâtiments, unités et améliorations. Cette montée en puissance progressive, associée à des objectifs variés, offre la possibilité de continuer à optimiser sa stratégie sur le long terme. Outre la progression linéaire, Thronefall propose également divers défis et objectifs optionnels qui invitent le joueur à repenser et à adapter sa stratégie. Ces objectifs, parfois imposés par la difficulté ou par des scénarios spécifiques, permettent de renouveler l’expérience à chaque partie. Le savant mélange de construction, de défense et de gestion économique laisse une grande place à la personnalisation. Chaque partie peut donc évoluer différemment selon les choix stratégiques du joueur, renforçant ainsi la rejouabilité.