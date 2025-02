KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force ont sorti une toute nouvelle version de sa franchise WARRIORS, WARRIORS: Abyss, un jeu d’action roguelite hack’n’slah, disponible au format numérique sur Nintendo Switch. En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de WARRIORS: Abyss sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Dans WARRIORS: Abyss, les joueurs contrôlent un héros invoqué par Enma, le Roi des Enfers, dans le but de vaincre le diabolique Gouma. Dans ce jeu, les joueurs devront plonger dans les abysses afin de tenter d’atteindre le quatrième niveau des Enfers en se frayant un chemin de la pointe de leur épées en combattant des hordes d’ennemis infernaux et en recrutant dans leur équipe les âmes des héros d’antan. WARRIORS: Abyss introduit une nouvelle façon de vivre l’expérience WARRIORS en mêlant l’action exaltante du 1 contre 1000 avec des éléments roguelite tels que des niveaux et objets générés aléatoirement, offrant une nouvelle expérience à chaque partie et des heures de re-jouabilité infinies.

Si les joueurs incarnent un seul héros, ils auront la possibilité de recruter jusqu’à six héros supplémentaires pour leur prêter main forte en combat grâce à l’action « Invocations de héros ». Les joueurs auront également la possibilité d’utiliser les « Tactiques Uniques » des héros invoqués afin d’infliger d’importants dégâts a leurs adversaires et de renforcer leur équipe tout en explorant les caractéristiques propres a chaque héro invocable, permettant plus de 16 milliards de combinaisons possibles.

Afin de parvenir jusqu’à Gouma, les joueurs devront s’orienter à travers les royaumes infernaux en choisissant la route qu’ils souhaitent emprunter, tout en prenant garde aux obstacles qui les attendent. Ils pourront ainsi choisir une route dangereuse qui les récompensera généreusement, ou une route plus sure où ils pourront acheter des objets de soin. Chaque nouvelle tentative de conquérir le quatrième niveau des Enfers sera différente, proposant des personnages, objets et routes générés aléatoirement, permettant aux joueurs de déployer de nouvelles stratégies.

De nouveaux personnages seront disponibles gratuitement après la sortie de WARRIORS: Abyss. La première mise à jour inclura des héros issus du Royaume du Jin de la série DYNASTY WARRIORS, tandis que les futures mises à jour peuvent introduire des personnages extérieurs à la série WARRIORS.

En plus des versions standard et Deluxe, une Édition Hack’nDash est également disponible. Celle-ci inclut le jeu de base ainsi que 200 costumes issus des séries DYNASTY WARRIORS et SAMURAI WARRIORS. Tous ceux qui achèteront WARRIORS: Abyss avant le 14 mars 2025 recevront en bonus d’achat un lot de costumes DYNASTY WARRIORS classiques, incluant des personnages tels que Guan Yu et Zhou Yu en tenues issues du jeu DYNASTY WARRIORS original.