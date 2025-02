Ogre a déjà été révélé comme un personnage DLC pour Under Night In-Birth II Sys:Celes, et nous avons maintenant un aperçu du personnage.

Ancien chef d’une faction de manieurs de sorts appelée Bankikai, Ogre a un jour défié en duel Amnesia, la faction la plus importante. Il fut à deux doigts de vaincre le tout-puissant Paradoxe, mais il dut faire face au malheur lorsqu’un certain Void nouvellement transformé se déchaîna. Seul, Ogre s’est battu pour arrêter le Néant, mais il a fini par tomber dans l’Abîme de la Nuit en même temps que lui. Depuis, il a disparu… jusqu’à aujourd’hui. Comment Ogre est-il revenu dans ce monde ? Et dans quel but ? Ogre lui-même ne connaît pas les réponses.

Under Night In-Birth II Sys:Celes est actuellement disponible sur Nintendo Switch. Ogre arrive très bientôt avec une sortie prévue pour le 26 février 2025 sur la console de Nintendo.