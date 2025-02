Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Onimusha 2: Samurai’s Destiny – 14.6GB

I See Red – 7.3GB

Anime Dance-Off – Space Party – 3.9GB

Mimi the Cat: Meow Together – 2.6GB

My Night Job – 2.0GB

Please Be Happy – 1.5GB

Piczle Cross: Rune Factory – 1.4GB

Him, the Smile & Bloom – 1.4GB

Prison Guard: Warden Simulator – 1.1GB

Jumper Jon – 1000MB

Blackbeard’s Treasure – 917MB

The Backrooms 1998 – 730MB

Lone Fungus – 700MB

Crime Opera II: The Floodgate Effect – 650MB

Freddy Farmer – 502MB

Rabbit Raid – 500MB

Prison Loop – 500MB

Crime Opera Fandisk: The Caterpillar Candids – 420MB

Damn – 320MB

Taiji – 303MB

Real Hentai 5 – 201MB

Glover – 197MB

Bing in Wonderland Power Up Edition – 196MB

Spot the Odd Pictogram – 177MB

Star of Providence – 163MB

Bee Flowers – 147MB

Galagi Shooter Ultimate Blast – 145MB

Sunshower – 130MB

Eggconsole Burai: Jokan PC-8801mkIISR – 42MB