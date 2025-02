Pro Wrestler Story est le dernier jeu de simulation de Kairosoft. Les fans pourront le récupérer le 20 février 2025. Cette fois-ci, les joueurs construiront leur propre équipe de lutte professionnelle, leur salle de sport, et bien plus encore.

Prenez le contrôle de votre propre équipe de lutte professionnelle et développez vos membres afin de vous emparer du titre de meilleur lutteur incontesté de l’industrie ! Régime, entraînement, même les moments de détente occasionnels – tous les aspects comptent lorsque vous visez l’or !

Avec votre propre équipe, vous avez votre propre salle de sport. Equipez-la d’un banc de musculation, d’un sac de musculation et d’autres équipements de votre choix, car vos lutteurs devront être en pleine forme le jour du combat. À ce propos, une foule de lutteurs rivaux vous attendent. Préparez-vous suffisamment et vous pourrez peut-être lever la main ! Alors, battez-vous, battez-vous bien, mais battez-vous aussi avec style !

…Et lancez des boutades à la conférence de presse d’avant-combat !

En ce qui concerne l’action sur le ring, faites des échanges passionnants sous les acclamations d’une foule nombreuse, en plaçant un finisher au bon moment pour obtenir le compte de trois !

Plus votre équipe sera populaire, plus les visiteurs afflueront dans votre salle de sport et plus vous pourrez vendre de marchandises. Vous pouvez même installer une salle d’arcade, une salle de karaoké, une cage de frappe et bien d’autres choses encore pour augmenter vos revenus !

Enfin, toute équipe digne de ce nom a besoin de plusieurs membres. Si un lutteur particulièrement talentueux vous intéresse, n’hésitez pas à le recruter ! Vous aurez ainsi accès à un tout nouveau monde de matchs en 2v2 et 3v3, ce qui signifie plus de territoires de lutte à terroriser !

Alors ? Qu’est-ce que tu attends ? Mettez votre masque et montez sur le ring ! C’est ça le business du bash, mon frère !