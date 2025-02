Le premier jeu de combat HUNTERxHUNTER et le premier titre de la franchise à sortir dans le monde entier !

Les joueurs du monde entier pourront découvrir les débuts de la série dans le genre des jeux de combat. HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT comprendra 16 personnages au lancement tirés de différents arcs de l’adaptation animée de la série en 2011. Les joueurs pourront découvrir leurs styles uniques et leurs puissantes capacités.

Les Pré-commandes numériques et physiques sont ouvertes !

Les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander* la version numérique du jeu sur Steam et PS5. Les joueurs qui précommandent l’édition Deluxe gagneront un accès anticipé de 48 heures avant la sortie ainsi qu’une variation de couleur spéciale pour Killua (PS5) et Hisoka (PC).

Les joueurs qui précommanderont la version Nintendo Switch recevront une couleur spéciale pour Gon.

*Note : les précommandes pour la Nintendo Switch seront disponibles à une date ultérieure. Plus d’informations seront révélées prochainement.