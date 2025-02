L’eShop US nous réserve cette semaine une vague de promotions massives, avec des réductions pouvant atteindre 90 % sur une large sélection de jeux. Que vous soyez amateur d’action, de RPG, d’indé ou de rétro, il y en a pour tous les goûts ! Voici un tour d’horizon des offres les plus intéressantes. Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Si vous aimez les jeux indépendants, c’est le moment parfait pour faire le plein ! Hades est à 9,99$ (au lieu de 24,99$), tandis que Dead Cells et Cult of the Lamb passent à 12,49$ chacun (au lieu de 24,99$). Les amateurs de rogue-lite peuvent aussi se tourner vers Crypt of the NecroDancer pour 3,99$ (au lieu de 19,99$) ou encore Gunbrella à 5,99$ (au lieu de 14,99$).

Envie d’une expérience narrative forte ? Gris chute à 3,39$ (au lieu de 16,99$), What Remains of Edith Finch est à 4,99$ (au lieu de 19,99$) et Inside s’offre une promo exceptionnelle à 1,99$ (au lieu de 19,99$).

Des classiques et des RPG à prix réduits

Les RPG ne sont pas en reste avec de gros rabais sur la série Atelier :

Atelier Ryza à 17,99$ (au lieu de 59,99$)

(au lieu de 59,99$) Atelier Ryza 2 à 20,99$ (au lieu de 59,99$)

(au lieu de 59,99$) Atelier Ryza 3 à 29,99$ (au lieu de 59,99$)

(au lieu de 59,99$) Atelier Marie Remake à 24,99$ (au lieu de 49,99$)

Les amateurs de JRPG peuvent également profiter de grosses réductions sur The Legend of Heroes avec Trails from Zero et Trails into Azure à 27,99$ chacun (au lieu de 39,99$), et Ys VIII à 19,99$ (au lieu de 39,99$).

Si vous préférez un ARPG exigeant, Dragon’s Dogma est à 4,99$ (au lieu de 29,99$) et Blasphemous 2 tombe à 14,99$ (au lieu de 29,99$).

Action, baston et aventures rétro

Pour les amateurs d’action frénétique et de jeux rétro, Blaster Master Zero 1 & 2 sont à 4,99$ chacun (au lieu de 9,99$), et le troisième opus est à 7,49$ (au lieu de 14,99$). La collection Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle est soldée à 9,19$ (au lieu de 39,99$).

Du côté de la baston, Nickelodeon All-Star Brawl 2 est proposé à 14,99$ (au lieu de 49,99$), tandis que Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics bénéficie d’une petite ristourne à 39,99$ (au lieu de 49,99$).

Quelques autres offres immanquables

Immortals Fenyx Rising à 7,99$ (au lieu de 39,99$)

(au lieu de 39,99$) Alan Wake Remastered à 7,49$ (au lieu de 29,99$)

(au lieu de 29,99$) Bloodstained: Ritual of the Night à 9,99$ (au lieu de 39,99$)

(au lieu de 39,99$) LEGO Marvel Super Heroes 2 à 4,49$ (au lieu de 29,99$)

(au lieu de 29,99$) Sniper Elite 4 à 7,99$ (au lieu de 39,99$)

La liste complète :

– Abzu – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Alan Wake Remastered – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Arise: A Simple Story – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Astroneer – $9.89 (prix de base: $29.99)

– Atari 50: The Anniversary Celebration – $21.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Marie Remake – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Atelier Ryza – $17.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Bang-On-Balls: Chronicles – $8.99 (prix de base: $24.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Berserk Boy – $12.00 (prix de base: $20.00)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Card Shark – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Carrion – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base: $19.99)

– City of Brass – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $7.29 (prix de base: $14.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Cult of the Lamb – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Death’s Door – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Disgaea 1 Complete – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Disgaea 6 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Disgaea 7 – $47.99 (prix de base: $59.99)

– Disney Dreamlight Valley – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $9.19 (prix de base: $39.99)

– Dragon’s Dogma – $4.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Marked for Death – $6.74 (prix de base: $14.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Eiyuden Chronicle: Rising – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Enter x Exit the Gungeon – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Everdream Valley – $8.99 (prix de base: $24.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Fate/Samurai Remnant – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Fitness Boxing Fist of the North Star – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Fur Squadron – $2.09 (prix de base: $6.99)

– Gal Guardians – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Goblin Slayer: Another Adventurer – Nightmare Feast – $25.99 (prix de base: $39.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf Story – $2.84 (prix de base: $14.99)

– Gris – $3.39 (prix de base: $16.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Gunbrella – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Gunvolt Records: Cychronicle – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Hades – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Edition – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Indivisible – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Inscryption – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Journey to the Savage Planet – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Jurassic World Evolution – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Kao the Kangaroo – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Labyrinth of Galleria: The Moon Society – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Langrisser 1 & 2 – $17.49 (prix de base: $49.99)

– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO the Incredibles – $5.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Lollipop Chainsaw Repop – $29.24 (prix de base: $44.99)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – $39.99 (prix de base: $49.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Mighty Switch Force Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Mika and the Witch’s Mountain – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base: $24.99)

– My Friend Pedro – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Nexomon – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl 2 – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Nobody Saves the World – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Not Tonight – $2.24 (prix de base: $24.99)

– Nuclear Blaze – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Overcooked – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base: $39.99)

– Paper Trail – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Pepper Grinder – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Pine – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Pool Panic – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Raji: An Ancient Epic – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Return to Monkey Island – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base: $16.49)

– River City Girls – $14.99 (prix de base: $29.99)

– River City Girls 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– River City Girls Zero – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Rugrats: Adventures in Gameland – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– ScourgeBringer – $3.39 (prix de base: $16.99)

– Serious Sam Collection – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Sniper Elite 3 – $6.99 (prix de base: $34.99)

– Sniper Elite 4 – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Sniper Elite V2 Remastered – $6.99 (prix de base: $34.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Sunsoft is Back: Retro Game Selection – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Sword of the Vagrant – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tchia – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $14.99 (prix de base: $49.99)

– The Cruel King and the Great Hero – $13.49 (prix de base: $29.99)

– The Cub – $5.99 (prix de base: $14.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base: $24.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails into Azure – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails into Reverie – $35.99 (prix de base: $59.99)

-The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 – $23.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – $47.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Legacy HD Remastered – $32.49 (prix de base: $49.99)

– The Legend of Nayuta: Boundless Trails – $24.99 (prix de base: $39.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base: $29.99)

– The Sinking City – $4.99 (prix de base: $49.99)

– The Survivalists – $2.49 (prix de base: $24.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base: $39.99)

– Timelie – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Toem – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Tools Up – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Transistor – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Trek to Yomi – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Tsukuhime: A Piece of Blue Glass Moon – $34.99 (prix de base: $49.99)

– Ty the Tasmanian Tiger 4 – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Umurangi Generation – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Velocity 2X – $2.99 (prix de base: $19.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base: $29.99)

– Ys 8 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Ys 9 – $26.99 (prix de base: $59.99)