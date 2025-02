8 /10

La Lexar Silver Plus est une excellente carte microSD pour le gaming, la vidéo 4K et le stockage rapide, offrant des vitesses très respectables et une compatibilité avec un large éventail d’appareils. Cependant, elle n'est pas la plus endurante pour des usages très intensifs et n’offre pas la même robustesse que certaines cartes concurrentes haut de gamme. Si vous cherchez une carte rapide et fiable pour votre Nintendo Switch, votre smartphone ou vos vidéos 4K, la Lexar Silver Plus est un très bon choix à un prix raisonnable.