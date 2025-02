Sans raison, le listing de l’eShop américain pour Hollow Knight : Silksong a disparu sur l’eShop US. C’est d’autant plus étrange que le listing est toujours présent sur l’eShop européen, et que vous pouvez également trouver des pages de jeu pour le titre sur les boutiques Xbox, PlayStation et Steam respectives. Il reste à savoir s’il s’agit d’un problème passager sur l’eShop américain ou si c’est le signe de quelque chose d’autre, mais nous resterons à l’affût pour plus d’informations.

La dernière fois que nous avons entendu parler de Team Cherry, les développeurs de Hollow Knight : Silksong, ils ont déclaré que le jeu progressait bien, mais n’ont pas donné d’autres détails. Par ailleurs, les fans se sont laissés emporter par les rumeurs, une théorie sur le jeu ayant été évoquée lors du Nintendo Direct de la Switch 2, le 2 avril 2025.