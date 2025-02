Aniplex Inc, une société de divertissement diversifiée, et XSEED Games, la marque d’édition indépendante de Marvelous USA, Inc, ont publié aujourd’hui la première bande-annonce en anglais de The Hundred Line -Last Defense Academy- présentant les origines de l’Unité Spéciale de Défense. Aniplex a également annoncé que les précommandes sont désormais disponibles pour Windows PC via Steam en édition standard et en édition numérique de luxe au prix de 59,99 $ et 69,99 $, respectivement.

L’édition Digital Deluxe comprend les versions numériques de l’artbook et de la bande originale. Ceux qui précommandent la version Steam recevront un roman numérique gratuit. Parallèlement, les précommandes des éditions physiques standard et limitée sur console Nintendo Switch™, annoncées précédemment, sont disponibles via la boutique en ligne de Marvelous USA et les détaillants participants au prix de 59,99 $ et 99,99 $, respectivement. Les détails concernant les éditions numériques sur Nintendo Switch.

La dernière bande-annonce détaille la transformation du protagoniste Takumi Sumino qui acquiert la capacité Hemoanima auprès d’une mystérieuse entité connue sous le nom de « Sirei », qui le recrute pour défendre une école en proie à des attaques. Ne pouvant compter que sur eux-mêmes, 14 élèves rejoignent Takumi et deviennent membres de l’Unité Spéciale de Défense pour sauver l’école alors que la guerre de 100 jours commence. La vidéo présente également les premiers jours de Shouma en tant qu’enfant hospitalisé dans un mystérieux appareil à l’hôpital général de Kamukura.

The Hundred Line -Last Defense Academy- est prévu pour une sortie mondiale le 24 avril 2025 sur Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam. La version Nintendo Switch sera publiée par XSEED Games sur le continent américain avec une sortie physique sur la plateforme comprenant une édition standard disponible pour un PDSF de 59,99 $, et une édition limitée disponible pour un PDSF de 99,99 $. L’édition limitée comprend une copie du jeu sur Nintendo Switch™, un livre d’art présentant les œuvres des artistes préférés des fans Rui Komatsuzaki et simadoriru, une bande originale sur CD avec 10 chansons de la partition originale du jeu, un diorama acrylique représentant le casting principal, un pin’s métallique Last Defense Academy, une carte artistique lenticulaire, une copie imprimée d’un court roman original The Hundred Line, et 15 cartes artistiques de personnages. La version numérique pour PC Windows de The Hundred Line -Last Defense Academy- sera publiée par Aniplex dans le monde entier et est disponible en précommande dans une édition standard et une édition Digital Deluxe, cette dernière incluant les versions numériques de l’artbook et de la bande originale pour 59,99 $ et 69,99 $, respectivement.

Le titre sera également publié en numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch en Europe simultanément par Aniplex Inc.