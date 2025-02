L’amour est dans l’air : aujourd’hui, l’éditeur de MMORPG gamigo annonce l’événement le plus romantique de l’année à Trove, Heckbugs in Love ! Du 14 au 25 février sur PC et console, Heckbugs in Love envoie les Troviens dans une aventure amoureuse pour faciliter la préservation des heckbugs, qui sont mignons et câlins et ne représentent pas du tout un danger pour la société.

La saison des amours des heckbugs est de nouveau arrivée. Cette année, deux représentants de l’organisation H.E.C.K. (Helpers of Exotic Creatures…for Karma !) sont présents dans le hub, ainsi que le retour d’un infâme et mystérieux entomologiste.

Les joueurs entament leur voyage plein d’amour en aidant l’organisation H.E.C.K. à « consolider » le nombre de punaises, c’est-à-dire en les aidant dans les grottes de géodes et en les aidant à réaliser leur rêve de toujours : trouver la compagne ou le compagnon parfait(e). Ce processus a des résultats intéressants, et le joueur devra donc rester dans les parages et aider à faire face à un essaim de conséquences inattendues !

En accomplissant ces quêtes, les joueurs collectent les matériaux nécessaires pour terminer l’événement et débloquer de nouveaux objets à collectionner !

Principale caractéristique de la mise à jour Heckbugs in Love de Trove :