Selon des informations exclusives de Bloomberg, Niantic Inc., le studio derrière le phénomène mondial Pokémon GO, serait en pourparlers avancés pour céder sa division jeux vidéo à Scopely Inc., une entreprise détenue par le fonds saoudien Savvy Games Group. Le montant de la transaction avoisinerait les 3,5 milliards de dollars, incluant l’ensemble des projets mobiles de Niantic, dont son fleuron Pokémon GO. Bien qu’aucun accord définitif ne soit encore signé, une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

Niantic : Du succès planétaire aux déconvenues répétées

Fondée en 2010 par John Hanke, ancien employé de Google, Niantic a marqué l’histoire du gaming mobile en 2016 avec Pokémon GO, un jeu combinant réalité augmentée (RA) et géolocalisation. Avec plus de 8 milliards de dollars de revenus cumulés et des millions de joueurs incités à explorer leur environnement, le titre reste une référence. Toutefois, cette réussite cache une série d’échecs cuisants :

Harry Potter : Wizards Unite (fermé en 2022),

NBA All-World (arrêté en 2023),

L’annulation de projets comme Transformers : Heavy Metal ou Marvel World of Heroes.

Seuls Pikmin Bloom (soutenu par Nintendo) et Monster Hunter Now (225 millions de dollars générés en un an) tirent leur épingle du jeu. Ces revers ont conduit à des restructurations drastiques, dont le licenciement de 230 employés en 2023, poussant Niantic à revoir sa stratégie.

Scopely et l’ambition saoudienne : Une acquisition stratégique

Côté acquéreur, Scopely, racheté en 2023 par Savvy Games (filiale du fonds souverain saoudien PIF) pour 4,9 milliards de dollars, cherche à consolider son emprise sur le marché mobile. Le studio, connu pour Monopoly Go (3 milliards de dollars de revenus en un an), Marvel Strike Force ou Star Trek: Fleet Command, verrait dans Pokémon GO un atout majeur pour son catalogue.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie agressive de l’Arabie Saoudite, qui ambitionne de devenir un acteur clé du gaming mondial. Le PIF détient déjà 6,3 % de Nintendo et a investi des milliards dans des sociétés comme Capcom, Nexon ou Embracer Group. Un partenariat entre Niantic et Savvy, initié en août 2023 pour développer des projets au Moyen-Orient, a sans doute pavé la voie à cette négociation.

Pourquoi 3,5 milliards de dollars pour Pokémon GO ?

Si Pokémon GO a généré plus de 8 milliards de dollars depuis son lancement, Niantic ne détient pas les droits de la licence Pokémon, partagés entre Nintendo, The Pokémon Company et Game Freak. Le montant de la transaction reflète donc uniquement la valeur technologique et opérationnelle de Niantic, ainsi que son portefeuille de jeux.

Et après ? L’avenir incertain de Niantic

La vente de sa division gaming soulève des questions sur la suite pour Niantic. La société mise désormais sur ses technologies géospatiales, comme sa base de données cartographiques pour la RA, et des outils comme Scaniverse, permettant de numériser des environnements en 3D. Toutefois, ces innovations reposent en partie sur les données collectées via ses jeux – un cercle vertueux qui pourrait se rompre.

Pour Scopely, l’acquisition renforcerait son hégémonie sur le mobile, avec Pokémon GO comme pierre angulaire. Reste à savoir comment les joueurs réagiront à un possible changement de direction, notamment sur les mécaniques de jeu ou les politiques de monétisation.

Une affaire à suivre

Si l’accord se concrétise, il marquerait un tournant dans l’industrie, illustrant l’influence grandissante des investissements saoudiens. Pour Niantic, ce serait l’épilogue d’une aventure gaming tumultueuse, mais peut-être le début d’une nouvelle ère centrée sur la tech géospatiale. À moins qu’un ultime retournement ne survienne…