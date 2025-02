The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que la deuxième saison de la nouvelle série animée Pokémon, La série : Pokémon, les horizons, est disponible sur Gulli et M6+.

Dans la deuxième saison intitulée Pokémon, les horizons – saison 2 : À la recherche de Laqua, les fans verront leurs personnages préférés continuer leurs aventures, découvrir des mystères du monde des Pokémon et grandir en tant que Dresseurs et Dresseuses.

Synopsis de Pokémon, les horizons – saison 2 : À la recherche de Laqua

L’aventure continue pour Liko et Rhod. Ils parcourent le monde à la recherche des autres Six Héros Pokémon et des terres légendaires de Laqua. Pour grandir en tant que Dresseur et Dresseuse Pokémon, un autre défi les attend : l’entraînement Téracristal ! Lors de leur voyage dans la région de Paldea, Liko, Rhod et Dot doivent aiguiser leurs talents pour utiliser la Téracristallisation et combattre les Champions et Championnes d’Arène de la région. Ensuite, Liko, Rhod et les autres Électacleurs Volants continuent leur quête des Six Héros, notamment le Rayquaza noir. Ils s’engagent dans une course-poursuite face aux Explorateurs pour découvrir les secrets de Terapagos et enfin trouver Laqua.

Découvrez ci-dessous la nouvelle bande-annonce de Pokémon, les horizons – saison 2 : À la recherche de Laqua qui permet aux fans de mieux découvrir les aventures à venir.