Legacy of Kain™ Soul Reaver 1 & 2 Remastered est l’occasion idéale, tant pour les fans de longue date de la série que pour les nouveaux venus, de vivre le conflit épique entre Kain et Raziel. Plongez-vous dans une histoire intemporelle de vampires, de trahison et de vengeance, en explorant la magnifique terre hantée de Nosgoth avec une fidélité jamais vue auparavant.

Vivez les aventures à votre manière ! Basculez instantanément entre les visuels originaux du jeu et les graphismes remastérisés, et profitez d’un contrôle amélioré. Découvrez de nouvelles fonctionnalités telles qu’une carte intégrée et une boussole, un mode photo, des succès et bien plus encore !

Caractéristiques clés :

Expérimentez une histoire légendaire de vampires et de vengeance : des siècles après que votre maître Kain vous ait trahi et exécuté, vous renaîtrez pour entreprendre une quête implacable de vengeance.

Maniez les pouvoirs d’un spectre : terrassez vos anciens confrères vampires à l’aide de vos griffes, de décharges d’énergie télékinétique et de l’Épée Élémentaire du Spectre. Devenez plus fort en dévorant les âmes de vos ennemis.

Alternez entre les royaumes : Le Dieu Ancien vous a accordé la capacité de passer du Royaume Spectral au Royaume Matériel. Parcourez ces plans pour résoudre des énigmes, révéler de nouveaux chemins et vaincre vos adversaires.

NOUVEAU ! Visuels remastérisés : Basculez instantanément entre les graphismes originaux et les nouveaux visuels remastérisés, dotés de textures, de modèles et d’effets visuels améliorés.

NOUVEAU ! Mises à jour et fonctionnalités : Parcourez Nosgoth grâce à une nouvelle carte et une boussole, capturez vos moments préférés en mode photo, et chassez de nouveaux succès et trophées.

NOUVEAU ! Contenus bonus : Explorez une carte interactive de l’histoire, consultez des concept arts jamais vus auparavant et plongez dans des environnements issus des légendaires « Lost Levels ».

Legacy of Kain™ Soul Reaver 1 & 2 Remastered est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et l’Epic Games Store.