Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition arrive sur Nintendo Switch le 20 mars 2025, marquant le retour tant attendu de ce RPG de science-fiction initialement sorti sur Wii U en 2015. Cette version remasterisée offre des graphismes optimisés, une histoire enrichie et une multitude de nouvelles fonctionnalités pour une expérience de jeu inédite.

L’intrigue se déroule en 2054, alors que l’humanité a fui la Terre dévastée par une guerre intergalactique. Les survivants s’établissent sur la planète Mira, et le joueur incarne un membre de la colonie de New Los Angeles (NLA). Sa mission est d’explorer un monde vaste et hostile, composé de cinq continents aux écosystèmes variés, tout en assurant la survie de l’humanité.

Parmi les améliorations notables de cette édition, les joueurs pourront désormais choisir entre les doublages anglais et japonais, une fonctionnalité absente de la version Wii U. De plus, il est possible d’enregistrer des équipements dans le menu vestimentaire même après les avoir vendus, ce qui permet de conserver le style de l’équipement sans avoir à le garder en stock. Les menus et options de configuration ont été repensés pour une navigation plus intuitive, et les éléments initialement conçus pour le GamePad de la Wii U ont été adaptés pour offrir une expérience optimale sur Switch.

La version remasterisée intègre également de nombreuses nouveautés qui enrichissent le gameplay. La résolution a été augmentée, offrant une présentation particulièrement nette, l’une des plus impressionnantes de toute la série sur Nintendo Switch. Les joueurs peuvent désormais changer de groupe de personnages à tout moment via le menu des membres actifs, au lieu de devoir se rendre à un emplacement dédié dans New Los Angeles pour ajouter des compagnons. La possibilité de modifier l’heure via le menu système offre encore plus de flexibilité.

Un ajout majeur est la barre de récupération rapide (Quick Cooldown) : tant qu’une partie de la jauge est disponible, il est possible d’ignorer le temps de récupération des Arts et de lancer n’importe quel art d’un simple appui sur le bouton Y (les Arts nécessitant un coût en TP nécessitent toujours le TP requis). La barre se réinitialise après chaque bataille et se régénère progressivement grâce aux attaques automatiques, tandis que les Energy Disks augmentent la capacité de la jauge.

De nouveaux personnages jouables et du contenu narratif additionnel sont également intégrés directement dans le jeu, sans recourir à un menu ou lanceur séparé. Par ailleurs, le niveau BLADE a été supprimé, ainsi que les Division Points et la plupart des niveaux de Field Skill, éliminant ainsi la nécessité d’un « Archaeological Field Skill Level 4 » pour obtenir la majorité des trésors dès le départ.

L’interface de FrontierNav a été entièrement retravaillée pour fonctionner sur un seul écran, et les niveaux d’affinité avec les membres de l’équipe se remplissent désormais plus rapidement. Même les compagnons non actifs gagnent de l’EXP et restent proches du niveau de votre personnage principal, contrairement aux versions précédentes où chaque membre devait être nivelé séparément. Les récompenses pour l’exploration de Mira sont désormais basées sur des pourcentages suivis via les menus de carte, offrant de l’argent, des Tickets de Récompense et des Energy Clips selon votre progression. Un suivi de quêtes plus précis permet aux joueurs de mieux se repérer, et il est désormais possible de choisir la musique de fond lors du pilotage d’un Skell, renforçant ainsi l’expérience immersive.

Avec tous ces ajouts et ajustements, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition promet une aventure épique sur Mira, où exploration, combat stratégique et personnalisation se conjuguent pour offrir une expérience de jeu complète et raffinée sur Nintendo Switch. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu, préparez-vous à plonger dans un univers de science-fiction grandiose et à redécouvrir l’un des RPG les plus ambitieux de notre époque.