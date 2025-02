Pokémon Presents 2025 confirmé pour le Pokémon Day : l’événement incontournable à ne pas manquer !

La Pokémon Company a officiellement annoncé, via Serebii, que le prochain Pokémon Presents aura lieu le 27 février 2025. Comme chaque année, cet événement tant attendu coïncide avec le Pokémon Day, marquant l’anniversaire de la sortie japonaise des versions Red et Green. Cette tradition est désormais ancrée dans l’univers Pokémon, et cette année ne fait pas exception.

L’événement sera diffusé sur YouTube dans une semaine, et les horaires de lancement varient selon les régions :

Amérique du Nord : 6h PST / 7h MST / 8h CST / 9h EST

: 6h PST / 7h MST / 8h CST / 9h EST Royaume-Uni/Irlande : 14h GMT

: 14h GMT Europe : 15h CET / 16h EET

: 15h CET / 16h EET Asie/Océanie : 23h JST / 22h AWST / 1h (vendredi) AEDT

: 23h JST / 22h AWST / 1h (vendredi) AEDT Heure locale (CET) : 15h, le jeudi 27 février 2025

Cette annonce ne surprend personne, les fans sachant pertinemment que Pokémon Co. utilise toujours le Pokémon Day pour dévoiler les nouveautés et les projets pour l’année à venir. Le jeu Pokémon GO avait d’ailleurs révélé en janvier un indice dans sa dernière mise à jour, où Niantic avait malencontreusement laissé transparaître une mention de Pokémon Presents 2025. Grâce à ces informations, les passionnés étaient déjà persuadés que cet événement était une certitude.

À présent, la confirmation officielle de Pokémon Co. confirme ces spéculations. Même si le contenu de la présentation reste encore mystérieux, il est clair que ce Pokémon Presents 2025 sera l’occasion de découvrir les grandes annonces et les surprises qui façonneront l’univers Pokémon durant l’année à venir.

Alors, préparez-vous à célébrer le Pokémon Day et à vous connecter sur YouTube le 27 février 2025 pour ne rien manquer de cet événement qui promet d’être riche en nouveautés et en révélations !