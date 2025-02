Après des mois d’attente, l’éditeur SOEDESCO® et le développeur Xelo Games ont enfin annoncé que l’édition physique de Petit Island arrivera en magasin le 14 mars 2025. Les fans peuvent dès à présent réserver leur exemplaire auprès de divers revendeurs en ligne. Déjà disponible en version numérique, Petit Island invite les joueurs à embarquer pour une aventure insulaire réconfortante, remplie d’énigmes captivantes, de découvertes et de moments photo adorables.

Bienvenue sur la magnifique et tropicale Petit Island !

Revivez les aventures de jeunesse de votre Grand-Paw en explorant l’île et en immortalisant de magnifiques souvenirs dans ce jeu d’exploration photographique en monde ouvert. Préservez ses souvenirs avant qu’ils ne s’effacent !

Caractéristiques principales

Explorez une île en monde ouvert regorgeant de secrets anciens, de trésors cachés, d’animaux uniques et de communautés vibrantes.

Rencontrez des personnages attachants et excentriques au fil de votre aventure.

Aidez Grand-Paw à revivre ses jours d’explorateur en capturant des lieux nostalgiques avec votre appareil photo.

Personnalisez votre personnage félin avec un large choix d’options pour refléter votre style et votre personnalité.

Petit Island est un adorable jeu d’Exploration narratif en monde ouvert qui se déroule dans un merveilleux paradis tropical ! Emboîtez la patte de Lily dans sa quête pour redécouvrir les aventures méconnues de son Papichat, un chat autrefois plein de fougue et d’audace.

Dans sa jeunesse, Papichat était un chat à la curiosité et au courage inépuisables, La tête pleine d’histoire et d’experiences, il a passé sa jeunesse à explorer les îles et à vivre de nombreuses aventures. Mais depuis, il est parti vivre en ville et a laisse derrière lui ses années d’aventure.

Au crepuscule de sa vie, les souvenirs de Papichat commerncent à s’estomper. Il n’en reste plus que des gragments d’histories, certaines qu’il a racontées à Lily, sa petite-fille bien aimée, d’autres qui sont restées consignées dans son vieux journal, sur lequel elle vient de remettre la patte. Pouvez-vous aider Papichat à se remémorer le passé tout en découvrant votre côté aventureux ?