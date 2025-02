La version complète de Pilo and the Holobook débarquera sur Nintendo Switch le 10 avril 2025 ! En attendant, une démo jouable est déjà disponible sur l’eShop, permettant aux joueurs sur console de découvrir les 40 premières minutes de cette aventure spatiale.

Un voyage à travers un système abandonné

Pilo and the Holobook vous embarque dans une épopée galactique à travers les planètes de XOP-624, un système autrefois florissant mais désormais déserté. Vous incarnerez Pilo, un petit renard curieux chargé par le Professeur de prendre soin de sa dernière invention : le Holobook Technomantique.

Votre mission ? Explorer, documenter et cataloguer les formes de vie et les civilisations anciennes… mais ce voyage vous mènera rapidement à une grande découverte.

Que contient la démo Switch ?

La démo permet aux joueurs de :

Explorer la base du Professeur .

. Visiter la mystérieuse planète désertique .

. Traverser les dunes pour percer le secret de la disparition de cette civilisation…

Pilo et l’Holobook est un jeu d’aventure basé sur l’exploration qui se déroule dans une galaxie colorée où vous guidez Pilo, un apprenti explorateur, dans un voyage pour documenter les merveilles de l’univers et résoudre des mystères. À l’aide de l’Holobook, un puissant outil semblable à une encyclopédie, Pilo collectionne des autocollants pour enregistrer ses découvertes et découvrir l’histoire d’une mystérieuse force obscure connue sous le nom de Tar.

Caractéristiques principales :

– Système d’autocollants de l’Holobook : Collectionnez et personnalisez les autocollants qui documentent vos découvertes dans l’Holobook, créant ainsi une encyclopédie personnalisée dans le jeu.

– De magnifiques planètes peintes à la main : Plongez dans des environnements visuellement époustouflants qui racontent l’histoire de chaque monde unique. Explorez l’astéroïde floral, le SRTOM ensoleillé et jouez avec Prof dans le Labship.

– Énigmes environnementales : Utilisez les capacités de l’Holobook pour résoudre des défis environnementaux légers et découvrir des zones cachées.

– Profondeur thématique : Plongez dans une histoire réconfortante sur le mentorat, l’amitié et la lutte contre la dégradation de l’environnement par la compassion et la créativité.

– Holobook évolutif : Au fur et à mesure de votre progression, l’Holobook acquiert de nouvelles capacités, permettant des interactions plus profondes avec le monde qui l’entoure.

– Une histoire captivante : Percez le mystère du Tar et de son impact sur les planètes, avec des rencontres significatives et des moments de vie touchants.

En savoir plus sur Pilo et l’Holobook

Odyssée cosmique

Dans le système stellaire mystique XOP-642, les joueurs guident Pilo à travers des mondes vibrants, peints à la main et peuplés de créatures et d’écosystèmes étranges. Chaque planète regorge d’une flore et d’une faune uniques à découvrir. Au lieu de combattre, Pilo utilise l’observation et la créativité pour explorer ces planètes et recueillir de précieuses connaissances grâce à l’Holobook.

L’Holobook : Votre porte d’entrée vers la connaissance

L’Holobook est votre principal outil tout au long du voyage. Les joueurs l’utilisent pour interagir avec l’environnement et les créatures, et transforment leurs découvertes en autocollants à collectionner qui alimentent une encyclopédie en constante évolution. Ces autocollants enregistrent vos progrès, débloquent de nouvelles capacités et vous aident à résoudre les énigmes de l’environnement.

L’ombre du goudron

Une substance inquiétante et mystérieuse, le Tar, a commencé à se répandre dans la galaxie, menaçant les mondes magnifiques que Pilo explore. Au cours de son voyage, le joueur découvrira les origines du goudron et s’efforcera de sauver les planètes de sa corruption. L’Holobook peut également repousser temporairement le Tar, ce qui permet une exploration plus approfondie et une interaction avec les créatures affectées.

Une aventure sincère

Pilo et l’Holobook privilégient la créativité, la gentillesse et la curiosité plutôt que le combat. Le jeu encourage la résolution pacifique des problèmes et la compassion, car Pilo aide les créatures affectées par le goudron et s’efforce de rétablir l’équilibre dans la galaxie.