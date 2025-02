Une entreprise chinoise règle une importante affaire de violation de droits d’auteur avec The Pokémon Company

The Pokémon Company a annoncé avoir obtenu un règlement « substantiel » avec les opérateurs chinois d’un jeu mobile inspiré de Pokémon, après qu’ils aient été reconnus coupables de violation de droits d’auteur. Selon un communiqué de The Pokémon Company, Guangzhou Maichi Network Technology et sa filiale Khorgos Fangchi Network Technology ont utilisé, sans autorisation, des éléments de design issus des jeux Pokémon dans leur jeu auto-développé Pocket Monster: Remake.

Lancé initialement en juillet 2015, Pocket Monster: Remake a fait l’objet d’un procès intenté par The Pokémon Company en décembre 2021, alléguant que le jeu portait atteinte aux droits d’auteur et pratiquait une concurrence déloyale. La Haute Cour populaire de la province du Guangdong a donné raison à The Pokémon Company et ordonné aux entreprises de verser 107 millions de yuans (environ 14,7 millions de dollars) en dommages-intérêts. Cependant, lors de l’appel, un règlement a été trouvé à la place.

Bien que le montant exact du règlement n’ait pas été divulgué, une excuse publique conjointe de Guangzhou Maichi et Khorgos Fangchi indique qu’ils ont « payé un prix économique substantiel et subi d’importants dommages réputationnels ». Dans leur déclaration, ils reconnaissent :

« Sous la direction des précédents pertinents et des documents judiciaires émis par la Haute Cour populaire du Guangdong, nous avons profondément réalisé que nos actes avaient violé les lois applicables durant le procès en deuxième instance et le processus de règlement. Le jeu a largement utilisé des éléments de design de la célèbre série de jeux vidéo Pokémon, portant atteinte aux droits d’auteur liés aux jeux Pokémon, et tiré indûment parti de la renommée et de l’image des jeux Pokémon, constituant ainsi des actes de concurrence déloyale. Nos violations de droits d’auteur et nos actes de concurrence déloyale ont causé d’importantes pertes économiques aux ayants droit et gravement nui à l’image des jeux vidéo originaux de Pokémon. Nous présentons nos sincères excuses à The Pokémon Company et aux autres détenteurs de droits, ainsi qu’à la vaste communauté de joueurs, consommateurs et grand public. »

Les entreprises concluent en affirmant avoir « profondément réfléchi » et « tiré leurs leçons », promettant à l’avenir de donner une haute priorité à la protection de la propriété intellectuelle, de s’abstenir de toute atteinte aux droits ou intérêts liés aux jeux vidéo Pokémon et d’éviter tout acte de concurrence déloyale.

De son côté, The Pokémon Company a réaffirmé sa détermination à protéger ses propriétés intellectuelles, déclarant qu’elle « continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses utilisateurs dans le monde entier puissent profiter de tous les contenus Pokémon en toute tranquillité d’esprit ».