Fable of Fairy Stones a reçu une date de sortie sur Nintendo Switch en occident, et il semblerait que ce ne soit que dans quelques jours. Le jeu sortira le 1er mars 2025.

Nous avons initialement parlé de Fable of Fairy Stones en 2019. Le jeu semblait être lancé sur Nintendo Switch cette année-là, mais seulement au Japon. Cela a pris énormément de temps, mais la sortie occidentale est désormais presque là.

Plongez dans un monde RPG rétro nostalgique en 3D !

Le monde des pierres de fées a désespérément besoin d’un nouveau héros, car le chaos envahit lentement la belle et paisible terre de Middengeard. Pouvez-vous découvrir la source de cette perturbation en collectant toutes les pierres de fées dispersées et rétablir la paix dans le pays ?

Des dizaines de monstres et de boss uniques et affamés sont à l’affût pour vous chasser, tous avec des attributs spécifiques, alors choisissez vos armes judicieusement, en ciblant leurs points faibles.

Utilisez pleinement les tonnes d’équipements générés automatiquement, y compris les épées, les casques, les armures et les boucliers, car la même arme n’apparaîtra jamais deux fois. Pour les armes, il y a des épées à une main et à deux mains, des bombes, des arcs et bien plus encore.

Voyagez sur une vaste carte et explorez de dangereux donjons ! Dans les villages, vous rencontrerez des gens serviables qui vous donneront des indices pour votre aventure, vendront des objets et offriront des récompenses rares pour avoir accompli des quêtes.

Entrez dans les donjons, combattez des hordes de méchants tout en résolvant des énigmes et mettez la main sur de précieux trésors protégés par des bêtes vicieuses.

On vous propose la vidéo trailer du jeu avec de nombreuses vidéo de gameplay juste ici:

Extinction Rifts est un FPS rapide et plein d’action dans lequel les joueurs se lancent dans une mission visant à sauver l’humanité de l’extinction dans un monde dystopique. Armé d’un puissant artefact appelé Adreno-Gauntlet, vous devez traquer et détruire des monolithes qui menacent le tissu même de la civilisation, assurant ainsi la survie de la planète.

S’inspirant des jeux FPS classiques de l’ère PlayStation 1, Extinction Rifts allie un jeu de tir à longue portée – avec des armes à débloquer – à un système de combat de mêlée dynamique qui se renforce au fur et à mesure que vous enchaînez les combos.

En 2024, le jeu est entré dans une phase de test fermée, permettant à des joueurs sélectionnés de l’essayer et de faire part de leurs commentaires à l’équipe. Leurs commentaires ont joué un rôle crucial dans l’amélioration de nombreux mécanismes du jeu, garantissant ainsi une expérience plus fluide et plus aboutie.

Steam Next Fest débute le 24 février et se poursuit jusqu’au 3 mars, donnant aux joueurs une semaine complète pour explorer et expérimenter la démo.

Extinction Rifts devrait être lancé en 2025 sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Entalto Publishing, en partenariat avec le développeur BAD Spiele Studio, a confirmé son intention de sortir Last Spartan : Glory Over Madness sur Nintendo Switch. Il était initialement prévu pour février 2025, mais semble maintenant arriver plus tard dans l’année. Last Spartan : Glory Over Madness est un deckbuilder roguelike avec des mécaniques de dés dynamiques.

Le roi Léonidas et ses valeureux guerriers spartiates reviennent triomphalement de leurs campagnes, pour se retrouver face à un destin sombre et terrifiant. Leur victoire a éveillé une force ancienne et surnaturelle qui réduit en cendres leur flotte. En tant qu’unique survivant, le roi Léonidas se retrouve seul, tourmenté par la culpabilité et la folie. Poussé par une résolution ardente, il doit vaincre ses démons intérieurs et entreprendre une quête épique pour libérer sa patrie des griffes de la démence.

Caractéristiques principales

Choisissez votre dieu allié parmi un choix de plus de 10 dieux grecs, chacun offrant des capacités actives et passives différentes, vous permettant d’essayer différentes configurations, styles de jeu et stratégies. Construisez vos propres dés pour créer un deck personnalisé pour des combats au tour par tour. Personnalisez vos dés selon votre stratégie, faites émerger de nouvelles synergies et combos uniques associés aux capacités particulières de chaque dieu. Les faces de dés sont des récompenses pour avoir remporté chaque affrontement, ajoutez-les à votre collection pour progresser dans votre partie roguelike. Rencontrez de nouveaux événements aléatoires et affrontez de nouveaux ennemis à chaque partie. Chaque choix compte lors de chaque rencontre, menant à des récompenses, des bénédictions ou des malédictions. Collectez des artefacts puissants lors des affrontements, conférant des statistiques et capacités permanentes pour le reste de votre partie. Votre chemin vers la bataille finale sera jalonné de rencontres et d’événements narratifs ; gardez l’esprit vif et essayez de ne pas perdre la raison en affrontant et en vainquant des horreurs lovecraftiennes.

Heroes of Loot : Gauntlet of Power, un mélange unique de dungeon crawling et de bullet-heaven d’OrangePixel, sortira sur Switch le 4 mars 2025. Heroes of Loot : Gauntlet of Power associe le tir à la horde et le dungeon crawler dans une nouvelle et passionnante direction roguelike. Combinant le genre bullet heaven frénétique avec une aventure plus aventureuse dans les donjons. Cette version Switch comprend également les extensions Dark Woods, The Temple et The Sentinel !

Tinkertown, le jeu bac à sable multijoueur décontracté et rafraîchissant de Headup, sera officiellement lancé sur Nintendo Switch le 10 mars 2025. Le jeu invite les joueurs à s’aventurer dans un monde rempli de trésors, de magie et de dangers en construisant leur propre royaume fantastique et en explorant des paysages générés de manière procédurale.

Venez à Tinkertown — une expérience de jeu sandbox multijoueur détendue et rafraîchissante ! Prenez une pelle, une pioche ou une épée, et entrez dans un royaume regorgeant de trésors, de magie et de dangers. Un lieu enchanté vous attend, où vous pourrez laisser libre cours à votre imagination. Créez votre petit royaume fantastique : d’une cabane d’aventurier cosy avec son jardin à des villages entiers dotés de leurs propres parcs.

Explorez un monde généré de manière procédurale, seul ou avec vos amis, en retournant chaque pierre. Mais restez vigilants ! Des créatures et monstres, grands et petits, rôdent dans les paysages, prêts à défendre leur territoire contre les intrus. Seuls les aventuriers les plus courageux osent s’aventurer dans les profondeurs des donjons sombres, dont les entrées se cachent aux quatre coins du monde. Affrontez les maîtres de ces royaumes perdus si vous l’osez… De fabuleuses récompenses attendent ceux qui parviennent à vaincre les monstres !

Les caractéristiques de Tinkertown incluent :

Explorez un monde rempli de forêts mystiques, de déserts poussiéreux et de toundras glacées.

un monde rempli de forêts mystiques, de déserts poussiéreux et de toundras glacées. Fabriquez votre propre équipement et personnalisez votre personnage avec diverses armes et armures selon vos envies. Votre équipement détermine : êtes-vous un chasseur, un guerrier, un mage, ou autre chose ?

votre propre équipement et personnalisez votre personnage avec diverses armes et armures selon vos envies. Votre équipement détermine : êtes-vous un chasseur, un guerrier, un mage, ou autre chose ? Collectez des ressources variées et découvrez de nouvelles recettes pour créer des centaines d’objets. Des armes puissantes aux armures assorties, en passant par les matériaux de construction et les éléments décoratifs : à Tinkertown, vous trouverez tout pour transformer votre base en un foyer beau et accueillant.

des ressources variées et découvrez de nouvelles recettes pour créer des centaines d’objets. Des armes puissantes aux armures assorties, en passant par les matériaux de construction et les éléments décoratifs : à Tinkertown, vous trouverez tout pour transformer votre base en un foyer beau et accueillant. Construisez votre propre petit royaume, seul ou entre amis.

votre propre petit royaume, seul ou entre amis. Pêchez , cultivez des champs et cuisinez des plats qui vous renforceront pour le combat.

, cultivez des champs et cuisinez des plats qui vous renforceront pour le combat. Plongez dans d’anciens donjons oubliés et combattez des boss redoutables pour dérober leurs trésors !

Le développeur DeadToast Entertainment et l’éditeur Devolver Digital sont ravis de vous présenter Shotgun Cop Man, un jeu de plateforme balistique diablement amusant du créateur de My Friend Pedro.

Dans Shotgun Cop Man, vous incarnerez l’homme de loi à l’âme de plomb, descendant dans les bas-fonds pour faire régner l’enfer en enfer. Votre mission ? Arrêter Satan.

Il s’agit d’un jeu de plateforme de précision où vos armes sont vos ailes. Le boomstick et le pistolet de Shotgun Cop Man (ainsi que d’autres armes dévastatrices achetées sur place) ne servent pas seulement à tuer des démons, mais aussi à traverser les profondeurs de l’Enfer. Votre arsenal diabolique vous permet de sauter, de vous lancer et de vous propulser à travers les niveaux difficiles et chaotiques du jeu, en esquivant les ennemis, en sautant les fossés et en escaladant les murs.

Partez à la conquête d’une campagne conçue à la main, avec en prime les modes No Damage et Speedrun pour les plus acharnés, ou plongez dans les niveaux créés par les utilisateurs pour une rejouabilité sans fin.

Shotgun Cop Man débarquera sur Switch dans le courant de l’année au prix de 9,99 €.

Un listing sur le Nintendo eShop nous donne une date de sortie pour la nouvelle version Switch de KinnikuNeko : Super Muscle Cat. D’après la page du magasin, elle arrivera le 19 mars 2025. C’est en juin dernier que nous avons appris que KinnikuNeko : Super Muscle Cat était destiné à la Nintendo Switch. Bien qu’il ait été initialement prévu pour l’année dernière, il semble qu’un délai supplémentaire ait été nécessaire pour travailler sur le portage.

Rejoignez KinnikuNeko dans ce plateforme 2D délirant et combattez l’invasion mystérieuse des aliens. Une histoire pleine d’humour, d’amitié, de drame et d’action. Son esthétique est une déclaration d’amour aux animés des années 90. Attendez… Un chat musclé qui combat des aliens !?

Préparez-vous à vivre une aventure de plateforme 2D folle avec KinnikuNeko, un chat au corps de bodybuilder qui va affronter une immense armée extraterrestre ayant envahi la Terre et capturé tous ses habitants. Il sera accompagné de ses amis Lemon et Keita, qui n’ont pas encore été capturés par ces êtres maléfiques venus de l’espace.

Parcourez différents niveaux en utilisant vos muscles pour combattre ou en grimpant comme un petit chat pour trouver un moyen de sauver l’humanité.

Attention ! La redoutable et féroce Générale Pitaya, accompagnée de ses deux sbires, ne vous facilitera pas la tâche !

Découvrez les intentions de cette civilisation maléfique à travers une histoire riche en humour, amitié, drame et action, le tout dans une esthétique visuelle typique des animés japonais des années 90 et de l’animation traditionnelle !

Pourquoi les aliens ont-ils décidé d’envahir la Terre ? Pourquoi ont-ils capturé tous les humains ? Qu’est-ce qui les a amenés ici ? Mais la plus grande question… Un chat musclé !?

Caractéristiques clés :