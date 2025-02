Vous maîtrisez le hadoken ? Les demi-quarts de rotation complète n’ont plus de secret pour vous ? Que diriez-vous de tester quelque chose de nouveau ? Enfilez votre plus beau kimono, nous allons échanger quelques mandales sur Blazing Strike !

Un coup éclatant !

On va commencer par vous présenter le studio RareBreed Makes Games qui a la particularité de ne compter qu’un seul challenger, Mark Minkyu Chung ! Eh oui, vous avez bien lu ! Le jeu que nous vous présentons aujourd’hui est l’œuvre d’un seul homme (enfin, pas pour tout c’est vrai). Il a assuré l’ensemble du game design, de la programmation, des animations, du netcode pour le jeu en ligne etc… Autant vous dire que le générique des crédits est assez court mais qu’en même temps nous avons été clairement bluffé par la qualité du travail fourni ! Ok ça vous divulgâche un peu la suite de notre critique mais il était impensable de ne pas évoquer d’entrée de jeu que ce titre est le fruit du travail d’une seule personne (avec de l’aide quand même).

Blazing Strike est donc un jeu de baston avec une histoire un peu creusée (ce qui assez rare pour être souligné). L’aventure nous plonge dans un futur dystopique et se déroule dans un monde chaotique (à la frontière de Mad Max et de Blade Runner) dirigé par un gouvernement corrompu. Un groupe de résistants tente de défendre ce qu’il reste de la civilisation humaine, après avoir survécu à l’apocalypse en pensant ouvrir un portail vers Dieu. C’est là qu’intervient notre personnage principal, Jake, héros proclamé du jeu dont le bras rempli d’énergie pourrait être la clé de la rédemption et d’un avenir meilleur pour l’humanité…

Le meilleur des deux mondes ?

De prime abord, le jeu fait un peu penser à un titre de SNK (Fatal Fury, King of Fighters, vous voyez le genre ?), de par le design des personnages et son aspect global. Toutefois, on réalise très vite que le jeu se positionne finalement entre un mix avec les titres SNK (pour l’apparence et ses personnages armés) couplé au Street Fighter de Capcom (pour la simplicité des commandes et certaines mécaniques de jeu). Autant dire donc le meilleur des deux mondes (même si SNK fait très fort aussi au niveau des mécaniques).

Le titre proposé par RareBreed Makes Games (un nom à retenir) propose différents modes de jeu : histoire, arcade, versus, entraînement et enfin, un mode en ligne ! Rien qui ne va troubler vos habitudes. Néanmoins, on notera que le mode histoire est clairement travaillé et propose une aventure assez plaisante à suivre, entrecoupée de scènes façon « comics » avec une réalisation du plus bel effet… On regrettera par contre les dialogues un peu trop nombreux et surtout l’impossibilité de les passer rapidement (on peut au choix les sauter – et passer alors à côté de certains évènements de l’histoire, ou alors accélérer un peu l’affichage des textes en gardant une touche enfoncée). Cela casse un peu le rythme du jeu, ce qui est dommage car l’histoire est intéressante et les textes traduits en français. Ce mode histoire a également la particularité de vous faire jouer les différents protagonistes du jeu (sauf 1), un bon moyen de trouver le personnage qui vous sied le mieux ! Sans trop vouloir vous spoiler le jeu, sachez juste que pour l’affrontement final, il est impératif de vaincre le boss final avec une super attaque pour espérer terminer le jeu ! (Il s’agit de bien calculer son coup, rapport à la barre de vie de l’adversaire).

Le mode arcade est quant à lui plutôt classique et propose de choisir son combattant pour affronter le roster du jeu. Toutefois, les niveaux parcourus présentent quelques particularités (que l’on ne rencontre pas dans le mode histoire) et qui sont autant de malus affectant aussi bien votre adversaire que vous-même… Ainsi, dans le niveau de la prison, vous pourrez être attrapé par des gardes si vous restez trop au bord de l’écran. Dans la ville il faudra faire attention aux grues avec les travaux et le désert vous fera également lutter contre des tempêtes de sable… Une idée intéressante, mais qu’il n’est pas possible d’activer ou de désactiver durant les parties.

Le mode versus vous proposera des affrontements contre la console ou un ami. tandis que le mode entraînement vous permettra de vous familiariser avec les attaques des différents personnages proposés dans le jeu en réglant différentes options, comme l’apparition d’une hitbox ou des commandes que vous venez de faire (autant dire que vous ne serez pas dépaysés !).

Viens tâter de mon attaque ruée !

Mais dans tout ça, y a t-il un soupçon de nouveauté nous direz-vous ? Eh bien oui ! Le jeu propose son propre système pour booster un peu les combats : le mode ruée (rush en VO). On vous explique rapidement le concept : chaque personnage dispose d’une barre de rush qui se charge automatiquement et se vide quand vous l’utilisez (en pressant sur la touche R + une touche d’attaque). Sa particularité est de donner un coup de boost à votre personnage pour enchaîner plusieurs coups comme si vous lanciez un super combo de la mort trop balaise. Attention cependant à relâcher les coups avant que la barre ne soit retombée à zéro, sous peine que votre personnage s’évanouisse. Il faudra alors agiter frénétiquement les sticks pour le réveiller.

Ce mode rush est plutôt pas mal car il donne l’impression à tous les joueurs d’être capable de faire des enchaînements de folie (et c’est le cas) mais de manière assez simple. Cela ne nuit en rien à la technicité, car il faudra quand même faire attention à la jauge des combos, mais on ressentira très vite la satisfaction d’avoir réalisé quelque chose de pas mal !

Pour le reste, on retrouve les attaques habituelles des jeux de baston, même s’il n’y a « que » deux niveaux d’intensité pour les coups, à savoir coup de pied faible et fort et coup de poing faible et fort. On vous recommandera d’ailleurs d’aller changer la disposition des touches afin que les attaques respectives (pieds et poings) se trouvent sur l’axe Y/X et B/A, cela facilitant grandement le lancement des attaques spéciales et des super attaques !

On retrouve aussi le classique quart de rotation + poing ou pied ou grand max le demi rotation + pied et poing. Ici, pas besoin de faire deux fois demi-rotation complète puis pied fort + poing faible pour sortir une attaque (on est donc plus dans l’accessibilité d’un Street Fighter pour être plus clair !). Cela se ressent également dans la réalisation des coups spéciaux ultimes, qui pour certains auraient mérité un chouïa plus de panache, mais qui sont dans l’ensemble assez faciles à sortir (et c’est tant mieux, car certains sont à faire à côté de l’ennemi et ils peuvent également être contrés !). On est donc un peu moins frustré de les rater car on sait qu’on pourra les ressortir sans trop de difficulté.

Here comes a new challenger !

Parlons à présent des personnages. Le roster de base en propose 14 et deux sont à débloquer (un en finissant le mode histoire et l’autre le mode arcade), montant alors le nombre à 16. Cela reste plutôt dans les normes des derniers jeux sortis et nous pouvons vraiment profiter des 16 personnages aux capacités et au design bien à eux. Cette personnalité et ce style propre à chacun sont plutôt agréables. Que ce soit avec Alexander le lutteur plus enclin aux chopes, Jake le héros et ses boules de feu façon Hadoken, Shinsuke le karateka façon SNK, Nagi qui se bat avec un serpent robotique, Oro le psychopathe taré aux 4 bras (qui fait certainement référence à Goro), sans oublier notre petit chouchou, Matéo, l’ex-militaire qui a la capacité de se transformer en démon quasi invincible pendant la partie (ce qui rappelle un peu la transformation en Super Guerrier dans la série Dragon Ball Z), vous aurez de quoi vous amuser. Sachez aussi que deux nouveaux personnages ont été annoncés et seront visiblement disponibles via un DLC gratuit ! Nous sommes curieux de les découvrir, surtout que l’un d’eux serait équipé d’armes à feu (avec un style de jeu façon Bulleta ?)

Outre le roster et la maniabilité au top, il faut également noter l’excellent aspect graphique de l’ensemble. Les personnages sont immédiatement reconnaissables, les sprites sont jolis et parfaitement animés ! On se croirait devant une borne d’arcade ! Le jeu propose d’ailleurs tout un tas de filtres (illusion effet CRT ou écran borne d’arcade) fort appréciables pour cet esprit rétro que les développeurs veulent proposer. Un petit mot aussi sur la bande-son signée Jonathan Fobbs (on vous avait bien dit que le développeur avait été aidé) qui propose une partition relativement rétro et agréable. Sans être transcendante, elle fait le job et certains titres resteront en tête après quelques affrontements (peut-être aussi parce que c’est le même qui revient). Blazing Strike est une réussite sur presque tous les points (on doit bien lui laisser une marge de progression) qui nous donne l’impression de jouer à un titre rétro que l’on aurait oublié il y a longtemps et qui reviendrait en force pour un public plus contemporain.

Pour finir, nous glissons un petit mot sur le mode multi en ligne que nous avons essayé, mais qui s’est malheureusement avéré un peu désert… On espère cependant qu’avec la prochaine mise à jour qui permettra d’affronter des joueurs sur d’autres supports, les combattants seront plus nombreux ! En attendant, il n’y a pas lieu de bouder son plaisir ! Si vous souhaitez tenter un jeu de baston largement à même de rivaliser avec les Super Street Fighter et autres King of Fighters de l’époque et qui n’aura, nous l’espérons, aucun mal à affronter les nouvelles itérations des sagas de Capcom et SNK, lancez-vous !

Blazing Strike est disponible au prix de 39,99 euros sur l’eShop.