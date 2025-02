Him, the Smile & Bloom se présente comme une immersion romantique dans un univers où l’amour et la magie se conjuguent au cœur d’un charmant magasin de fleurs, « Fill Flower ». Ce visual novel otome nous offre quatre histoires d’amour distinctes, chacune centrée sur un couple et symbolisée par une fleur, explorant différentes dynamiques relationnelles allant de l’innocence du premier amour à la passion ardente. Cependant, malgré ses ambitions narratives et esthétiques, le jeu peine à se départir de certaines mécaniques répétitives et d’une interface parfois lourde, ce qui lui vaut une note finale mitigée.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française mais uniquement dans la langue de Shakespeare. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Him, the Smile & Bloom.

Développé par MAGES Inc, un studio japonais reconnu pour ses otome aux scénarios riches et ses univers immersifs, Him, the Smile & Bloom bénéficie d’une équipe créative expérimentée. Le scénario est élaboré par des auteurs ayant travaillé sur plusieurs titres notables du genre, tandis que l’illustration et l’art visuel sont confiés à l’illustrateur populaire Yuuya, dont le style feutré et détaillé offre une véritable identité graphique au jeu. Publié en anglais par PQube, le jeu s’inscrit dans la continuité d’un héritage otome apprécié, tout en apportant des touches modernes et originales à l’expérience.

Une histoire otome plutôt classique

Him, the Smile & Bloom vous emmène dans l’univers intimiste et coloré de Fill Flower, un charmant magasin de fleurs qui se transforme en théâtre de quatre romances distinctes. Au cœur de l’histoire se trouve Emma, une jeune femme qui, après un traumatisme ayant effacé en partie ses souvenirs et ses pouvoirs magiques, tente de redécouvrir son passé et de retrouver la magie qui sommeille en elle. Le récit, découpé en plusieurs routes narratives, explore les différents aspects de l’amour à travers quatre couples uniques, chacun associé à une fleur symbolique.

La Quête d’Emma et l’Origine de Fill Flower

Emma a vécu une enfance marquée par la perte et le mystère : orpheline et ayant perdu ses capacités magiques à la suite d’un événement traumatique, elle est recueillie par une famille aimante. Pourtant, son destin se trouve inexorablement lié à Fill Flower, une boutique de fleurs itinérante qui recèle un secret bien plus sombre qu’un simple lieu de commerce. Attirée par un manège qui ressemble étrangement à un modèle que son père avait conçu, Emma découvre peu à peu que le magasin cache une malédiction : les employés. Bien qu’ils paraissent inoffensifs et pleins de vie, ils sont en réalité prisonniers d’un sort qui ne peut être brisé que par la magie qu’elle seule peut retrouver.

Les Quatre Routes Amoureuses

Le récit se décline en quatre routes, chacune offrant une histoire d’amour distincte et des obstacles spécifiques :

Route Tweedia (Wataru & Serina)

Dans cette première route, vous suivez la romance douce et sans prétention entre Wataru, un jeune et chaleureux employé, et Serina, une collègue marquée par des relations passées difficiles. Wataru, malgré sa jeunesse et son immaturité initiale, se révèle être un personnage authentiquement dévoué qui tombe follement amoureux et aide Serina à s’ouvrir à nouveau à l’amour. La route se termine de manière particulièrement émouvante dans son « Wither End », où la perte et le sacrifice laissent une empreinte indélébile sur le cœur du joueur.

Route Mimosa (Ginnosuke & Ami)

Ici, le jeu nous présente une romance entre Ginnosuke, le flirt charismatique et direct qui travaille comme fleuriste, et Ami, une designer d’intérieur passionnée. Au départ, Ami se souvient de Ginnosuke comme d’un être inspirant, mais leur rencontre révèle un homme bien différent du stéréotype du playboy. Sa franchise, son humour acéré et son côté impertinent créent une dynamique de tension mêlée à la tendresse. Les échanges piquants et la résolution rapide des conflits apportent une fraîcheur au récit, et la route culmine dans une issue qui, malgré quelques moments de drame, permet aux deux protagonistes de s’épanouir ensemble.

Route Anemone (Hokuto & Fuuka)

La troisième route explore les affres d’un amour platonique qui peine à se transformer. Fuuka, qui nourrit depuis toujours un crush sur son ami d’enfance Hokuto, voit ses sentiments se heurter à l’attitude paternaliste de ce dernier. Hokuto, malgré tout l’amour évident qu’il porte à Fuuka – notamment dans sa façon de la protéger contre toute menace – se comporte plus comme un grand frère que comme un amant potentiel. Ce décalage crée une tension dramatique intense, transformant leur relation en un véritable parcours du combattant émotionnel, où chaque geste de tendresse se heurte à l’incompréhension et à l’inertie. La route, marquée par des disputes, des moments de doute et des réconciliations douloureuses, offre une fin souvent sombre, rappelant que parfois l’amour, même sincère, ne suffit pas à briser les chaînes du passé.

Route Nandina (Tenya & Miku)

Enfin, la route Nandina met en scène le retour de Miku, une employée timide du jardin botanique, et Tenya, son ancien camarade de lycée, dont la relation, longtemps reléguée au rang d’amitié, se ravive avec passion lors de retrouvailles fortuites. Leurs retrouvailles sont rythmées par des flashbacks émouvants qui révèlent leurs sentiments d’autrefois et les obstacles qu’ils ont dû surmonter en grandissant. Ce chemin, souvent décrit comme le plus touchant, se distingue par une évolution naturelle et sincère des sentiments, où chacun doit accepter ses imperfections pour avancer ensemble. Le récit y est empreint de nostalgie, de douceur et de moments d’intensité, ce qui en fait l’un des parcours les plus aboutis émotionnellement.

L’Évolution de l’Enquête et la Magie Retrouvée

Au-delà des romances individuelles, le fil conducteur de l’histoire est la quête d’Emma pour retrouver ses pouvoirs. Chaque route offre non seulement une romance à part entière, mais contribue aussi à dévoiler des pans de son passé et les raisons de la malédiction qui retient les employés de Fill Flower. En progressant, Emma se confronte à ses souvenirs douloureux et, à travers des mini-jeux et des choix critiques, elle tente de reconstituer l’histoire de sa vie, révélant des vérités qui remettent en question tout ce qu’elle croyait savoir sur sa famille et son héritage.

Un VN classique mais efficace

Le gameplay s’articule autour du format classique du visual novel, enrichi par plusieurs systèmes interactifs qui dynamisent l’expérience. Dès le départ, le jeu vous permet de choisir librement la route que vous souhaitez explorer, sans contrainte de parcours linéaire. Chaque route se divise en chapitres, et vos choix influent sur l’évolution des niveaux d’affection et sur l’issue des histoires, qui peuvent se conclure de manière romantique (Glow Ending), optimiste (Bloom Ending) ou tragique (Wither Ending).

Le système d’affection et de suivi des choix, bien que riche, souffre d’un manque de fluidité dans l’interface, ce qui rend parfois la navigation entre les différents menus et la consultation de l’Almanach – où sont rassemblées des informations sur les villes et les fleurs – plus laborieuse qu’elle ne devrait l’être.

Vous pouvez jouer les histoires dans n’importe quel ordre, mais on vous conseille cette route : Wataru => Ginnosuke => Hokuto => Tenya

Jouable sur Nintendo Switch sans encombre

Sur Nintendo Switch, la prise en main est correcte, mais le jeu souffre d’un design d’interface qui peut paraître encombré. L’absence d’une fonction « skip » pour les passages déjà lus et un système de navigation non intuitif ralentissent parfois le rythme de l’histoire. Les commandes, quant à elles, permettent d’accéder aux différentes options et mini-jeux, mais l’agencement des menus nécessite un temps d’adaptation, surtout pour les joueurs habitués à des visual novels plus fluides.

La bande-son se distingue par ses compositions délicates qui renforcent l’atmosphère intimiste et mélancolique du jeu. Les thèmes d’ouverture et de clôture, écrits et interprétés par mao, apportent une touche d’originalité en présentant des perspectives opposées – l’un du point de vue masculin et l’autre du point de vue féminin. Malgré une qualité sonore indéniable, certains morceaux se répètent et l’absence de bruitages variés peut parfois laisser une impression de vide, surtout lors des longues phases de lecture.

Dans Him, the Smile & Bloom, les graphismes constituent l’un des atouts majeurs du jeu. L’œuvre de l’illustrateur populaire Yuuya se traduit par une esthétique raffinée et onirique, parfaitement en accord avec l’univers intimiste du visual novel. Chaque personnage est soigneusement dessiné et bénéficie de 5 à 6 variations de sprites, permettant de refléter avec finesse les émotions et l’évolution des relations amoureuses au fil de l’histoire. Les CGs, d’une qualité quasi cinématographique, capturent les moments clés avec une grande délicatesse et contribuent à immerger le joueur dans ce monde de romance et de mystère.

Cependant, malgré la beauté générale des illustrations, certains aspects de l’interface peuvent paraître trop lumineux et requièrent parfois des ajustements de luminosité pour apprécier pleinement la richesse visuelle.

Court mais intense ?

La durée de vie de Him, the Smile & Bloom se situe plutôt dans la moyenne pour un otome contemporain. La campagne principale peut être achevée en environ 5 à 7 heures, chaque route de romance étant suffisamment concise pour que l’histoire se résume en une session de jeu assez court. Cependant, la diversité des routes – chacune proposant trois fins distinctes (Glow, Bloom et Wither) – incite les joueurs à rejouer afin d’explorer toutes les facettes narratives et de découvrir les variations émotionnelles de chaque histoire.

Les mini-jeux et autres défis interactifs, bien qu’ils apportent un certain dynamisme, tendent à se répéter, ce qui peut réduire l’intérêt sur le long terme pour ceux qui cherchent une expérience prolongée. Néanmoins, le format court et l’approche efficace des conflits – résolus rapidement grâce à des dialogues fluides entre les personnages – garantissent une expérience dense et satisfaisante pour une session de jeu immersive. En somme, Him, the Smile & Bloom offre une rejouabilité appréciable grâce à la multiplicité de ses routes, mais sa durée de vie reste relativement brève pour ceux en quête d’un VN plus long que le sont les références du genre.

Le jeu est disponible sur l’eShop US.