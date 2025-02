De plus, procurez-vous « Tomb Raider I-VI Remastered », qui comprend le nouveau trio d’aventures remasterisées ainsi que le célèbre jeu original Tomb Raider I-III Remastered avec Lara Croft !

Aspyr et Crystal Dynamics sont ravis de présenter Tomb Raider IV-VI Remastered, disponible dès aujourd’hui sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic Games Store et GOG au prix de 29,99 $. Développée et éditée par Aspyr, cette nouvelle collection de trois jeux comprend Tomb Raider : The Last Revelation, Tomb Raider : Chronicles, et Tomb Raider : The Angel of Darkness, tous remastérisés avec des graphismes améliorés, des options de contrôle modernes, un mode photo, des codes de triche classiques, des trophées et des succès, et bien plus encore.

Aspyr a également sorti un nouveau bundle, Tomb Raider I-VI Remastered, regroupant les trois titres de Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (Tomb Raider I + l’extension Unfinished Business, Tomb Raider II + l’extension Gold Mask, et Tomb Raider III + l’extension Lost Artifact), ainsi que tout le contenu de Tomb Raider IV-VI Remastered. Ce pack de six jeux est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et GOG au prix de 54,99 $.

Tomb Raider IV-VI Remastered propose aux joueurs la seconde trilogie des aventures de Lara Croft à travers le monde, initialement développée par Core Design, avec une série d’améliorations adaptées aux plateformes modernes. S’appuyant sur le succès de Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sorti l’année dernière, Aspyr a élevé le niveau avec cette nouvelle collection en introduisant plusieurs outils inédits pour améliorer l’expérience de jeu, notamment le Flyby Camera Maker, un compteur de munitions à l’écran, une option pour passer les cinématiques, ainsi que de nombreuses nouvelles animations.

Caractéristiques principales

Graphismes améliorés : Découvrez des environnements, personnages et artefacts remastérisés, avec la possibilité de basculer instantanément entre les graphismes classiques et modernes !

: Découvrez des environnements, personnages et artefacts remastérisés, avec la possibilité de basculer instantanément entre les graphismes classiques et modernes ! Nouveau schéma de contrôle modernisé : Choisissez entre des contrôles modernes inspirés des épisodes récents de la série pour un mouvement et une gestion de la caméra plus fluides, ou optez pour les commandes originales de type tank.

: Choisissez entre des contrôles modernes inspirés des épisodes récents de la série pour un mouvement et une gestion de la caméra plus fluides, ou optez pour les commandes originales de type tank. Le retour du mode Photo : Capturez vos moments préférés avec le Photo Mode, qui inclut toutes les poses de Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, ainsi que de nouvelles exclusives à cette aventure !

: Capturez vos moments préférés avec le Photo Mode, qui inclut toutes les poses de Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, ainsi que de nouvelles exclusives à cette aventure ! Flyby Camera Maker : Cet outil inédit permet aux joueurs de créer leurs propres prises de vue dynamiques et cinématiques. Programmez des trajectoires de caméra à travers n’importe quelle scène pour un maximum de créativité.

: Cet outil inédit permet aux joueurs de créer leurs propres prises de vue dynamiques et cinématiques. Programmez des trajectoires de caméra à travers n’importe quelle scène pour un maximum de créativité. Et bien plus encore ! Profitez de nombreuses améliorations de confort, telles que des barres de vie pour les boss, un compteur de munitions, une option pour passer les cinématiques, de nouvelles animations (accroches aux rebords, virages à 180 degrés) et de nouveaux trophées et succès* en hommage aux moments iconiques de la série.

Tomb Raider IV-VI Remastered inclut :

Tomb Raider: The Last Revelation (1999)

Lara Croft découvre la tombe perdue du dieu égyptien Set, libérant involontairement une ancienne prophétie qui menace de plonger l’humanité dans les ténèbres. Traquée par son rival, l’archéologue Werner Von Croy, Lara doit explorer l’Égypte, résoudre des énigmes complexes et affronter des pièges infernaux tout en combattant des forces maléfiques venues d’outre-tombe.

Tomb Raider: Chronicles (2000)

Après les événements de The Last Revelation, Lara Croft est enterrée dans une tombe égyptienne et présumée morte. Lors de sa cérémonie commémorative, ses proches reviennent sur certains des secrets de son passé. Revivez ces aventures inédites de Lara, introduisant de nouvelles mécaniques de jeu telles que l’infiltration et l’équilibre sur des cordes raides !

Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003)

Accusée de meurtre, Lara devient une fugitive en fuite, découvrant une conspiration impliquant des expériences alchimiques et la quête d’anciens artefacts. C’est à elle d’empêcher cette alliance obscure de libérer des pouvoirs incommensurables sur le monde. Tomb Raider IV-VI Remastered est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG au prix de 29,99 $.

*Trophées et succès disponibles sur les plateformes compatibles.