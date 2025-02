Aujourd’hui, l’éditeur Atari et le développeur Choice Provisions (le studio à l’origine de BIT.TRIP) ont annoncé une date de sortie au 25 mars 2025 pour Breakout Beyond, une nouvelle version du célèbre jeu de casse-briques. Lancé sur PC et sur console, ce nouvel opus du panthéon Breakout met les joueurs au défi non seulement de casser chaque brique, mais aussi d’ouvrir des brèches créatives dans le mur grâce à des combos qui leur permettront de marquer des points. Breakout Beyond propose une toute nouvelle perspective latérale, 72 niveaux à parcourir et un mode coopératif à deux joueurs conçu pour partager un casse-briques de haute volée entre amis.

Avec 72 niveaux stimulants, les joueurs mettront à l’épreuve leurs compétences en matière de casse-briques, mais ils n’auront pas à le faire seuls. Ils peuvent faire équipe avec un ami en coopération locale à deux joueurs pour doubler l’action ou utiliser le nouveau mode concentration, qui ralentit le temps et échange les meilleurs scores contre une plus grande précision.

Les principales caractéristiques de Breakout Beyond sont les suivantes :

Un mode sans fin déverrouillable avec un classement mondial en ligne

72 niveaux stimulants qui mettront à l’épreuve les compétences des joueurs en matière de casse-briques.

Coopération à deux joueurs pour gérer (ou intensifier) le chaos avec un ami.

Des effets sonores et visuels procéduraux qui augmentent en intensité à chaque combo.

Breakout Beyond sera lancé le 25 mars 2025 sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Series X|S, PlayStation 4|5 et Atari VCS.