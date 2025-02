Les rumeurs allaient bon train concernant un nouveau jeu Tony Hawk, et même le célèbre Birdman s’était amusé à teaser un projet. Malheureusement pour lui (et pour Activision), il semblerait que la surprise ait été gâchée par une classification officielle.

En effet, l’Infocomm Media Development Authority de Singapour vient d’attribuer une classification à Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, un jeu encore non annoncé officiellement. Selon cette fiche, le titre est prévu sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC. Aucune autre information spécifique sur le jeu n’a été révélée, mais tout laisse à penser qu’il s’agira d’un remaster des troisième et quatrième opus, à l’image de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, sorti en 2020.

Une annonce imminente ?

Si la présence de ce jeu sur un site de classification officialise quasiment son existence, son annonce officielle ne devrait plus tarder. D’après une image circulant sur les réseaux sociaux, Tony Hawk lui-même avait prévu de dévoiler le projet le 4 mars 2025. Or, avec cette fuite soudaine, il est probable qu’Activision accélère son calendrier de communication.

Ce n’est pas vraiment une surprise pour ceux qui suivent de près l’actualité de la franchise. Pour rappel, un remaster de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 avait été évoqué dès 2022, avant d’être annulé suite à l’intégration du studio Vicarious Visions au sein de Blizzard Entertainment. Cependant, Tony Hawk avait relancé les spéculations l’an dernier en révélant avoir eu de nouvelles discussions avec Activision, notamment à l’approche des 25 ans de la licence.

Les indices se multipliaient ces dernières semaines

Plusieurs indices laissaient entendre qu’une annonce était imminente :

Le skateur professionnel Tyshawn Jones a mentionné un remaster dans un épisode du Breakfast Club podcast .

a mentionné un remaster dans un épisode du . Activision a récemment mis à jour le site officiel de Tony Hawk’s Pro Skater, laissant entendre un retour de la licence.

a récemment mis à jour le site officiel de Tony Hawk’s Pro Skater, laissant entendre un retour de la licence. Les réseaux sociaux officiels de la série ont publié une nouvelle illustration mystérieuse avec la date « 03.04.25 », soit le 4 mars 2025.

Avec toutes ces informations concordantes, l’annonce officielle ne semble être qu’une formalité. Il reste maintenant à voir si ce remaster sera à la hauteur des attentes, notamment après le succès critique et commercial de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.