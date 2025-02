Préparez-vous à vivre une aventure colossale avec l’action-RPG Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch. Ne manquez pas la bande-annonce Tout ce qu’il faut savoir sur Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition pour découvrir les principales caractéristiques du jeu avant sa sortie le 20 mars.

Dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, nous sommes en l’an 2054 et la Terre a été détruite. Après avoir échappé de justesse à une guerre intergalactique impitoyable, un vaisseau de survivants humains s’est écrasé sur Mira, une planète hostile. Personnalisez votre personnage principal – notamment ses traits, ses vêtements, ses cheveux – et vivez l’histoire de ces survivants qui se battent pour assurer un avenir à l’humanité dans un monde regorgeant de dangers et de mystères.

Sorti à l’origine en 2015 sous le titre Xenoblade Chronicles X, ce RPG paraît aujourd’hui dans une version modernisée incluant des graphismes améliorés et bien plus, avec entre autres :

Exploration : Mira est une vaste planète comptant cinq continents immenses, chacun doté de ses propres biomes, climats et organismes variés. Vous pourrez vous déplacer d’un continent à l’autre en toute fluidité pour atteindre n’importe quel endroit ou site d’intérêt. Bien sûr, le voyage ne sera pas sans danger, alors préparez-vous en conséquence.

New Los Angeles : votre nouveau foyer et l’un des derniers bastions de l’humanité. New Los Angeles (NLA) est le centre de l’activité humaine sur Mira. C’est dans cette grande cité que les survivants du vaisseau « La Grande Blanche » prospèrent. NLA est divisée en quartiers – commercial, industriel, résidentiel et BLADE – où vous pourrez admirer les paysages, interagir avec vos alliés et les habitants, acheter de nouvelles armes et de nouveaux équipements, et bien plus encore.

Système de combat : Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition propose un système de combat intense et bourré d’action. Au cœur des affrontements, vous pouvez vous déplacer librement pour obtenir l’avantage tactique et utiliser diverses attaques et compétences spéciales personnalisables appelées Arts. Ces Arts dépendent de la classe de chaque personnage. Combattez, gagnez de l’expérience et terrassez des ennemis de toutes formes et tailles. Vous pourrez même croiser le chemin de certains ennemis particulièrement retors (et imposants).

Missions : dès le début, vous rejoindrez l’organisation du BLADE dans le but d’aider la communauté de New Los Angeles et les survivants de la Terre. Tout au long du jeu, vous répondrez à diverses demandes et tâches confiées par les personnages que vous rencontrerez ainsi que par le BLADE. Ces missions feront progresser l’histoire, renforceront vos affinités avec les membres de votre groupe, vous apporteront diverses récompenses et bien plus encore.

Skells : les Skells sont de puissants véhicules blindés développés par l’humanité, taillés aussi bien pour le combat que pour les déplacements à grande vitesse sur la terre et dans les airs ! Une fois que vous aurez fait vos preuves auprès de l’organisation du BLADE, vous aurez la possibilité de piloter votre propre Skell. Il sera possible d’obtenir plusieurs Skells, chacun ayant des caractéristiques différentes et pouvant être personnalisé pour s’adapter à votre style de combat.

Fonctionnalités en ligne : rejoignez une escouade en ligne pouvant accueillir jusqu’à 32 joueurs*1 et coordonnez vos efforts pour accomplir des tâches consistant, par exemple, à réunir un certain nombre d’objets ou à vaincre des ennemis spécifiques. Il est également possible de former des escouades de quatre membres en ligne pour défier des ennemis puissants. Vous pourrez par ailleurs recruter les avatars d’autres joueurs dans votre équipe dans le mode scénario en solo.

Découvrez un contenu narratif enrichi : de nouvelles aventures vous attendent sur Mira, dont un nouvel endroit à explorer, de nouveaux personnages à rencontrer ainsi qu’un contenu scénarisé exclusif à Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Les joueurs qui achètent la version numérique de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur le Nintendo eShop ou sur My Nintendo Store*2 avant le 6 avril recevront l’Exploration Support Pack, qui contient des objets utiles pour bien débuter l’aventure, notamment des crédits, des armes et des armures.

La nouvelle bande-annonce de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition présente les principales caractéristiques du jeu. Disponible à l’origine sur la console Wii U en 2015, l’action-RPG arrivera sur Nintendo Switch avec des graphismes améliorés, une histoire enrichie et bien plus encore. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sortira le 20 mars 2025.