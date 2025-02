Dans un mouvement stratégique, Xbox s’engage désormais à étendre la portée de ses titres de première partie vers d’autres plateformes, y compris celles de Nintendo. Lors d’une récente mise à jour de Xbox Game Studios, Craig Duncan, responsable du studio, a exprimé son enthousiasme pour l’annonce de la Switch 2 et a souligné que l’approche multiplateforme bénéficierait tant aux joueurs qu’aux équipes de développement.

« Je pense que c’est bon pour les joueurs, c’est bon pour nos studios. Nos studios créent des jeux incroyables et nous voulons leur donner la chance d’atteindre le public le plus large possible. Je repense à l’époque où je portais mon chapeau de chef de studio sur Sea of Thieves, qui est parvenu à se jouer sur plusieurs plateformes en supprimant les barrières, permettant ainsi aux joueurs de jouer ensemble… Je pense simplement que c’est bon pour les joueurs d’avoir nos jeux disponibles partout. » a déclaré Duncan lors de cette mise à jour.

Xbox a amorcé cette nouvelle stratégie l’année dernière avec des titres phares comme Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves, Pentiment et Grounded. Plus récemment, la firme a également annoncé une série de nouveaux jeux destinés à la PlayStation, incluant Indiana Jones and the Great Circle, Age of Mythology: Retold et Forza Horizon 5.

À la suite de l’acquisition d’Activision Blizzard, Microsoft a conclu un accord stratégique pour relancer Call of Duty sur les plateformes Nintendo, confirmant ainsi son engagement à offrir ses jeux à un public toujours plus large. Le soutien affiché par Phil Spencer, qui a déjà évoqué son désir de voir la Switch 2 bénéficier de jeux Xbox, renforce cette orientation.

Alors que le lancement de la Nintendo Switch 2 se profile à l’horizon, cette stratégie multiplateforme représente une avancée majeure pour Xbox. Les fans peuvent s’attendre à retrouver les jeux Xbox sur cette nouvelle console.