Le studio PiXEL vient d’annoncer Uta to Mori no Youkai Yashiki, un jeu de type « twin-stick block breaker », prévu sur Nintendo Switch. Ce titre atypique sera disponible en version physique et numérique au Japon le 10 juillet 2025.

Un gameplay mêlant twin-stick et casse-briques

Dans Uta to Mori no Youkai Yashiki, les joueurs contrôleront Uta, l’héroïne, avec le stick droit, tandis que le stick gauche servira à lancer l’esprit Mew, son compagnon spectral. Ensemble, ils devront naviguer dans un mystérieux manoir hanté peuplé de yōkai aux designs à la fois mignons et inquiétants. L’objectif : fermer la porte du monde des yōkai et s’échapper du manoir.

Les joueurs devront tirer parti des objets spéciaux qui apparaissent aléatoirement, ainsi que de l’aide des yōkai amicaux rencontrés en chemin. Les objets peuvent être améliorés dans la boutique Rokuro, rendant les niveaux de plus en plus abordables. Grâce à une physique dynamique, le gameplay se veut imprévisible et accessible aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés.

Une direction artistique et musicale soignée

L’univers du jeu se distingue par ses yōkai dessinés à la main et des effets spéciaux soignés, renforçant l’atmosphère mystique du titre. Côté musique, la bande-son est signée Eiji, connu pour son travail sur Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu et Together We Live, tandis que le thème principal et d’autres morceaux sont composés par Norio Nakagata.

Avec son concept original et son ambiance singulière, Uta to Mori no Youkai Yashiki promet une expérience à la croisée du casse-briques, du jeu d’action et du twin-stick shooter. Reste à voir si le jeu bénéficiera d’une sortie en Occident après sa parution japonaise.