Commandez votre navire, rassemblez un équipage et enfilez les bottes du boucanier Ocean dans cette aventure solo colorée et scénarisée qui sera lancée en mai.

Le studio indépendant 3DClouds est ravi de dévoiler son tout nouveau jeu d’action pirate en troisième personne, Trident’s Tale, qui sera lancé dans le monde entier sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch en mai 2025.

Connu pour avoir développé des titres sous licence appréciés tels que Transformers: Galactic Trials, Paw Patrol World et bien d’autres, 3DClouds prend en charge l’édition et le financement de cette nouvelle aventure de pirates, conçue dès le départ pour être accessible aux joueurs de tous âges.

Trident’s Tale est une aventure pirate en solo se déroulant dans un monde vibrant et coloré imprégné de magie. Partez pour un voyage épique à travers une vaste mer regorgeant d’îles uniques, de donjons sombres, d’ennemis à vaincre et de mystères à élucider. Les joueurs seront plongés dans une histoire captivante peuplée de personnages excentriques, d’énigmes ingénieuses, de donjons obscurs et de combats épiques contre des monstres, des gangs de pirates rivaux, et bien plus encore, que ce soit sur terre ou en mer.

« Trident’s Tale a été un véritable travail d’amour pour notre studio de 60 personnes », a déclaré Francesco Bruschi, PDG de 3DClouds. « Les fans de pirates vont adorer notre jeu, avec une campagne narrative captivante de plus de 15 heures, un monde ouvert immense à explorer, des combats à l’épée et au pistolet palpitants, de nombreuses opportunités de crafting et de personnalisation, et, mon préféré, des combats navals contre des monstres mythiques redoutables, le tout accompagné d’un système météorologique entièrement dynamique. »

Découvrez ci-dessous les caractéristiques clés de Trident’s Tale :

Commandez votre navire, dominez les mers : Prenez les commandes lors de batailles navales dynamiques, où chaque coup de canon et chaque manœuvre compte. Améliorez et personnalisez votre navire pour l’adapter à votre style de jeu, et engagez des duels de canons épiques contre des pirates rivaux, des monstres marins et bien plus encore !

: Prenez les commandes lors de batailles navales dynamiques, où chaque coup de canon et chaque manœuvre compte. Améliorez et personnalisez votre navire pour l’adapter à votre style de jeu, et engagez des duels de canons épiques contre des pirates rivaux, des monstres marins et bien plus encore ! Explorez un monde vaste et vivant : Découvrez un océan étendu parsemé d’îles variées, chacune avec ses propres secrets, trésors et défis. Explorez des donjons cachés, résolvez des énigmes ingénieuses et pillez des trésors rares pour renforcer votre équipage.

: Découvrez un océan étendu parsemé d’îles variées, chacune avec ses propres secrets, trésors et défis. Explorez des donjons cachés, résolvez des énigmes ingénieuses et pillez des trésors rares pour renforcer votre équipage. Formez votre équipage de pirates légendaires : Recrutez une galerie de personnages hauts en couleur, chacun doté de capacités et de personnalités uniques. Faites monter votre équipage en niveau, débloquez des compétences puissantes et constituez l’équipe de pirates ultime.

: Recrutez une galerie de personnages hauts en couleur, chacun doté de capacités et de personnalités uniques. Faites monter votre équipage en niveau, débloquez des compétences puissantes et constituez l’équipe de pirates ultime. Combattez pour survivre : Utilisez votre épée, votre magie et vos armes à feu dans des combats terrestres exaltants, agrémentés de capacités spéciales et d’affrontements de boss palpitants.

Trident’s Tale est dès maintenant disponible sur les listes de souhaits sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch.