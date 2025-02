La prochaine grande mise à jour de Pokémon Unite, baptisée « Assault Break » (version 1.18.1.2), a été annoncée et sera disponible dès aujourd’hui, le 27 février.

Parmi les ajouts majeurs, on retrouve Suicune, ainsi qu’un nouveau type de bataille, le mode « First to 500 ». La mise à jour comprend également des ajustements d’équilibrage et bien plus encore.

Notes de mise à jour – Pokémon Unite 1.18.1.2 « Assault Break »

Détails de la mise à jour

Bonus de collection d’Holowear : Collectez des Holowear spécifiques pour obtenir des sprays d’effets spéciaux !

: Collectez des Holowear spécifiques pour obtenir des sprays d’effets spéciaux ! Suicune rejoint l’Île d’Æos !

! Nouveau type de bataille : « First to 500 » ! Participez et obtenez de superbes récompenses !

! Participez et obtenez de superbes récompenses ! Le Stade Mer Confins est de retour en matchs classés ! Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le rang Master !

! Donnez le meilleur de vous-même pour atteindre le rang Master ! Accès temporaire à toutes les licences Unite pour célébrer le Pokémon Day , du 27 février à 04h00 UTC au 2 mars à 23h59 UTC ! (hors matchs classés)

pour célébrer le , du ! (hors matchs classés) Ajout de missions de réussite pour les nouveaux Pokémon !

! Mises à jour de la boutique et des événements .

. Mises à jour d’équilibrage : Ajustements des statistiques et capacités de certains Pokémon pour améliorer l’équilibre des combats Unite.

Ajustements spécifiques aux Pokémon Rapides

Cette mise à jour inclut des ajustements expérimentaux pour certains Pokémon Rapides (Speedsters) afin de mieux définir leurs caractéristiques uniques.

Ajout d’une nouvelle capacité passive pour quatre Pokémon Rapides , leur permettant d’ignorer une partie de la Défense et de la Défense Spéciale des adversaires . Cela les rendra plus efficaces contre les Pokémon Attaquants tout en restant vulnérables face aux Défenseurs, renforçant ainsi leur rôle.

pour , leur permettant . Cela les rendra plus efficaces contre les Pokémon Attaquants tout en restant vulnérables face aux Défenseurs, renforçant ainsi leur rôle. Augmentation de la durabilité de ces quatre Pokémon, leur faible endurance ayant un impact négatif sur leur taux de victoire.

de ces quatre Pokémon, leur faible endurance ayant un impact négatif sur leur taux de victoire. Rééquilibrage de la progression des statistiques : Certains attributs qui augmentaient entre le niveau 11 et 15 ont été redistribués à des niveaux plus bas, améliorant ainsi leurs performances en début et milieu de partie.

Ajustements des Pokémon

Flambusard

Statistiques : Pénétration de Défense : Ajoutée (0 → 60, Nv.1-15) PV : 3024-6300 → 3024-6400 (Nv.1-15) Défense : 58-290 → 58-320 (Nv.1-15) Défense Spéciale : 40-200 → 40-215 (Nv.1-15) Courbe de croissance : Ajustée pour améliorer les performances en début de partie.

: Charge Flamboyante : Durée du bonus de Vitesse : 1,5 s → 2,5 s

Augmentation de la mobilité pour renforcer le style de jeu axé sur la vitesse.

:

Absol

Statistiques : Pénétration de Défense : Ajoutée (0 → 60, Nv.1-15) PV : 3000-6000 → 3000-6200 (Nv.1-15) Défense : 52-259 → 52-300 (Nv.1-15) Défense Spéciale : 36-180 → 36-200 (Nv.1-15) Courbe de croissance : Ajustée pour améliorer les performances en début de partie.

: Tranche-Nuit : Taux de Critique par PV perdus : 0,67 % → 0,8 % (max inchangé)

Augmentation des dégâts explosifs lorsque l’adversaire perd des PV.

:

Miascarade (Meowscarada)

Statistiques : Pénétration de Défense : Ajoutée (0 → 60, Nv.1-15) PV : 3100-6300 → 3100-6490 (Nv.1-15) Défense : 50-290 → 50-340 (Nv.1-15) Défense Spéciale : 40-200 → 40-230 (Nv.1-15) Courbe de croissance : Ajustée pour améliorer les performances en début de partie.

: Magie Florale : Dégâts basés sur les PV manquants : 15 % → 18 %

Amélioration de la capacité à éliminer les cibles affaiblies.

:

Ectoplasma (Gengar)

Attaques de Base : Dégâts désormais basés sur l’ Attaque Spéciale .

: Statistiques : Pénétration de Défense Spéciale : Ajoutée (0 → 60, Nv.1-15) Attaque : 167-364 → 20-115 (Nv.1-15) Défense : 52-290 → 52-320 (Nv.1-15) Courbe de croissance : Ajustée pour améliorer les performances en début de partie.

Optimisation pour le farming des Pokémon sauvages.

:

Ajustements Équilibre

Ronflex (Snorlax)

Statistiques : PV : 3300-9899 → 3300-10400 (Nv.1-15)

: Blocage : Bouclier : +16 % Recharge : 9 s → 8 s

: Capacité Unie : Sieste Éclair : Régénération de PV : +18 %

Renforcement de la présence en première ligne.

:

Mentali (Espeon)

Préscience : Dégâts : +10 % Recharge : 8 s → 7 s

Amélioration de la viabilité de cette capacité.

:

Leuphorie (Blissey)

Main Secourable : Recharge : 8 s → 9 s

: Capacité Unie : Assistance Euphorisante : Dégâts : -20 % Coût d’Énergie : +11 %

Nerf pour équilibrer son impact en match.

:

Forgelina (Tinkaton)

Larcin : Dégâts : -13 % à -33 % Bonus de Vitesse contre cibles entravées : 60 % → 50 %

Réduction de sa polyvalence (dégâts + mobilité).

:

Shifours (Urshifu)

Coup Vicieux : Dégâts : -8 %

Nerf ciblant le last hit excessif.

:

Sucreine (Tsareena)

Triple Axel : Dégâts : -12 %

Réduction de sa puissance polyvalente.

:

Miraidon

Électro-Dérive : Dégâts : -5 %

Ajustement dû à son taux de sélection élevé en compétitif.

:

Changements d’Effets

Darkrai

Capacité Unie : Pire Cauchemar : Retour à l’effet visuel précédent.

Correction de bugs liés au nouvel effet.

:

Correctifs Techniques