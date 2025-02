Reef Entertainment a officiellement annoncé Terminator 2D: NO FATE, un jeu de plateforme et d’action en 2D sous licence officielle, développé par Bitmap Bureau. Le titre débarquera sur Nintendo Switch le 5 septembre 2025.

Dans cette nouvelle aventure, Sarah Connor et le T-800 se lancent dans une série de missions explosives pour affronter le T-1000 et tenter d’empêcher Skynet d’anéantir l’humanité. Les joueurs incarneront également John Connor, à la tête de la Résistance dans le futur, en première ligne du combat contre les Machines. Le jeu proposera un scénario mêlant des scènes cultes de Terminator 2: Judgment Day et des histoires inédites, avec plusieurs fins possibles.

Développé par Bitmap Bureau, Terminator 2D: NO FATE promet une action effrénée et une direction artistique en pixel art soignée, fidèle au style du studio. Un trailer des coulisses du développement est déjà disponible, dévoilant comment l’équipe a relevé le défi de retranscrire l’intensité du film en un jeu d’arcade immersif.

Caractéristiques principales :

Une expérience arcade authentique inspirée de l’univers Terminator, avec un gameplay, une bande-son et des visuels en pixel art conçus pour l’occasion.

inspirée de l’univers Terminator, avec un gameplay, une bande-son et des visuels en pixel art conçus pour l’occasion. Une narration mêlant scènes iconiques et nouveaux récits , mettant en scène Sarah, John et le T-800.

, mettant en scène Sarah, John et le T-800. Des niveaux variés , où il faudra tirer, infiltrer et échapper aux lames du T-1000 , ainsi que mener la Résistance dans des batailles cruciales.

, où il faudra , ainsi que dans des batailles cruciales. Affrontez les forces de Cyberdyne et Skynet , avec de multiples types d’ennemis et des combats de boss intenses.

, avec de multiples types d’ennemis et des combats de boss intenses. Une bande-son immersive , comprenant des réinterprétations du légendaire score de Terminator 2: Judgment Day et de nouvelles compositions originales.

, comprenant des réinterprétations du légendaire score de Terminator 2: Judgment Day et de nouvelles compositions originales. Un système de classement pour atteindre le meilleur score et viser l’immortalité arcade.

pour atteindre le meilleur score et viser l’immortalité arcade. Plusieurs modes de jeu, dont Histoire, Arcade, Infini, Boss Rush, Mother of the Future et Entraînement aux niveaux.

Éditions physiques et précommandes

Trois éditions physiques seront disponibles chez certains revendeurs :