Apprenez‑en plus sur le prochain jeu Légendes Pokémon : Z‑A, sur le nouveau titre Pokémon Champions, et plus encore.

La Journée Pokémon est arrivée, et un Pokémon Presents présenté par le PDG de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, a été diffusé pour l’occasion. Au programme, les dernières actualités de l’univers Pokémon, y compris des informations sur le jeu Légendes Pokémon : Z-A , ainsi que sur Pokémon Champions , un titre inédit dédié aux combats Pokémon.

Ce n’est pas tout, car des mises à jour des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, La réceptionniste Pokémon, Pokémon GO, Pokémon Masters EX, Pokémon UNITE, Pokémon Sleep et Pokémon CaféReMix ont aussi été dévoilées. Enfin, une annonce concernant les langues disponibles dans les jeux vidéo de la série Pokémon a conclu la liste des nouveautés.

Pour tout savoir sur ce qui a été révélé, nous vous invitons à regarder à nouveau le Pokémon Presents ci-dessus, ainsi qu’à lire le résumé qui suit.

Légendes Pokémon : Z-A

Une nouvelle bande-annonce du très attendu Légendes Pokémon : Z-A en a dévoilé un peu plus sur cette aventure à Illumis. C’est avec Germignon, Gruikui ou Kaiminus, votre premier partenaire Pokémon, que vous partirez explorer cette ville où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour en faire un lieu appartenant autant aux êtres humains qu’aux Pokémon. Découvrez certains des personnages et Pokémon que vous rencontrerez durant votre périple, et apprenez-en plus sur le pouvoir de la Méga-Évolution.

Pokémon Champions

Pokémon Champions est un nouveau titre qui regroupe tout ce que vous adorez des combats Pokémon en un seul endroit. Vous y retrouverez les mécaniques de jeu classiques, mais revisitées afin de créer un environnement riche et propice aux stratégies variées pour les fans de tous niveaux. Vous pourrez aussi importer des Pokémon depuis Pokémon HOME et prendre part à des combats interplateformes sur Nintendo Switch ou appareils mobiles.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Les célébrations de la Journée Pokémon démarrent dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet avec une série d’évènements en jeu. Tout d’abord, veuillez noter le mot de passe pour le Cadeau Mystère dévoilé lors du Pokémon Presents. Saisissez-le dans votre jeu pour recevoir une coque spéciale pour votre Motismart. Ensuite, préparez-vous aux apparitions massives de Pokémon rouges, verts et bleus, lors desquelles des Pokémon chromatiques auront plus de chances d’apparaître. Enfin, au cours des semaines à venir, des raids Téracristal contre de redoutables Miascarade, Flâmigator et Palmaval auront lieu, alors composez des équipes capables d’affronter ces puissants Pokémon.

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket

Le nouveau Booster à thème Lumière Triomphale ainsi que plusieurs évènements en jeu seront disponibles dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket à partir du 28 février 2025. L’extension Puissance Génétique sera également de retour avec des Boosters garantissant au moins une carte de rareté ♦♦♦♦ ou plus. Des missions spéciales vous permettront aussi de remporter diverses récompenses. Et si vous souhaitez mettre vos talents au combat à l’épreuve, sachez que les matchs classés débarqueront en jeu fin mars.

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

Quant au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, voici un aperçu de certaines cartes que vous pourrez jouer en 2025. Saurez-vous faire bon usage de la Méga-Évolution ?

La réceptionniste Pokémon

La série animée Netflix en stop-motion, La réceptionniste Pokémon, a été nommée pour plusieurs prix, et une deuxième saison est en production. En attendant de repartir pour une aventure tropicale avec Haru et Psykokwak à l’Hôtel Pokémon en septembre 2025, voici quelques images tests des Pokémon que vous rencontrerez prochainement. D’ici là, sachez que les quatre premiers épisodes de la série sont disponibles pour une durée limitée sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Pokémon GO

Le Circuit Pokémon GO : Unys – Mondial démarre dans Pokémon GO le 1er mars, et les Pokémon légendaires Kyurem Noir et Kyurem Blanc apparaîtront dans les Combats de Raid et ailleurs durant cet évènement. Vous aurez également une chance de rencontrer Victini et Meloetta chromatique. Wushours et Shifours seront à l’honneur d’une nouvelle saison qui démarrera le 4 mars, et un code promo à ne pas manquer a aussi été dévoilé durant le Pokémon Presents. Il vous permettra de rencontrer le Pokémon de votre choix parmi une sélection de Pokémon.

Pokémon Masters EX

Deux nouveaux Duos ont été révélés pour Pokémon Masters EX : Flora (Néo-Maître) & Primo-Kyogre chromatique et Brice (Néo-Maître) & Primo-Groudon chromatique. Le jeu fête également ses 5 ans et demi ! Connectez-vous au jeu pour recevoir 3 000 Diamants en cadeau !

Pokémon UNITE

Trois Pokémon entreront en lice prochainement dans Pokémon UNITE : Suicune, Raichu d’Alola et Charmilly. Vous pourrez aussi combattre à nouveau dans l’inoubliable Stade Outremer, qui est de retour en jeu pour une durée limitée. Participez à un nouveau type de Combat Unité, la Ruée vers 500 points. Comme son nom l’indique, le but de ce mode est d’être la première équipe à atteindre les 500 points. Une nouvelle fonctionnalité appelée Technologie Æos vous permettra de bénéficier d’effets spéciaux après avoir marqué un certain nombre de points ! Un code cadeau permettant d’obtenir une Médaille de renfort en platine Suicune a aussi été dévoilé lors du Pokémon Presents.

Pokémon Sleep

Chassez vos cauchemars en vue de l’évènement en jeu lors duquel Darkrai et Cresselia s’affronteront dans Pokémon Sleep.

Pokémon Café ReMix

De délicieuses surprises vous attendent dans Pokémon Café ReMix, dont une recette inédite : le Soda et pommes en gelée façon Dratatin. Terminez un évènement spécial en jeu pour recruter au choix Pomdrapi ou Dratatin. Envie d’ajouter une touche de Paldea à votre café ? Sachez que Poussacha, Chochodile et Coiffeton seront ajoutés progressivement aux lots « tenue spéciale » ! De plus, si vous vous connectez au jeu dès maintenant, Pikachu en tenue « Sweets » rejoindra votre personnel. Connectez-vous trois jours, et Évoli en tenue « Sweets » rejoindra lui aussi votre personnel !