Monolith Soft a confirmé une excellente nouvelle pour les fans de Xenoblade Chronicles X : Hiroyuki Sawano est de retour pour composer de nouvelles musiques dans la version Definitive Edition du jeu à paraître sur Nintendo Switch.

L’annonce a été faite via le compte officiel de la série sur les réseaux sociaux. Sawano, qui était déjà le compositeur principal du jeu original sur Wii U, apporte cette fois des morceaux inédits pour accompagner le nouveau contenu scénaristique ajouté dans cette édition. Quelques extraits de ces nouvelles compositions ont déjà été entendus dans les récents trailers du jeu.

Une légende de la musique au service de Xenoblade

Hiroyuki Sawano est un nom bien connu dans le monde de la musique, ayant travaillé sur de nombreux animés, films et jeux vidéo. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on retrouve Attack on Titan, The Seven Deadly Sins, Mobile Suit Gundam Unicorn et Kill la Kill.

Pour Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Sawano ne travaille pas seul : Misaki Umase l’accompagne également sur la bande-son. Umase est notamment connu pour son travail sur des animés tels que Pretty Cure.

Le nombre exact de nouvelles compositions n’a pas encore été dévoilé, mais le simple fait de savoir que Sawano est impliqué devrait suffire à ravir les amateurs de l’OST originale. Il ne reste plus qu’à espérer que ces nouveaux morceaux seront disponibles en streaming ou via une sortie officielle de la bande originale.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Un voyage toujours aussi épique

Pour rappel, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est bien plus qu’un simple portage de l’épisode sorti sur Wii U en 2015. Cette version propose un contenu enrichi, dont un nouveau scénario, de nombreuses améliorations et bien sûr une bande-son remaniée.

L’histoire prend place en 2054, après la destruction de la Terre lors d’une guerre intergalactique. Une colonie de survivants humains parvient à s’échapper et s’écrase sur la planète hostile Mira. Vous incarnez un personnage entièrement personnalisable qui devra explorer cet univers mystérieux et dangereux pour assurer un avenir à l’humanité.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sortira sur Nintendo Switch le 20 mars 2025 et est d’ores et déjà disponible en précommande. Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent également profiter des Nintendo Switch Game Vouchers pour obtenir le jeu à prix réduit.