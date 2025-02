Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui que Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION est désormais disponible en magasins ainsi que sur l’eShop de la Nintendo Switch™. La collection sera également lancée sur Steam® à 15h00 aujourd’hui et sera compatible avec le Steam Deck. Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION comprend 14 titres GAME BOY, GAME BOY COLOR et GAME BOY ADVANCE, dont certains sont inédits hors du Japon et disponibles pour la première fois dans le monde entier.

L’édition physique comprend également l’une des deux cartes Harpie’s Feather Duster Secrètes Rares Quart de Siècle, dans les magasins participants des régions EMEA, États-Unis, Canada et LATAM.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION célèbre le 25e anniversaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! et rassemble des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! sortis à l’origine entre 1998 et 2005. Le line-up complet des titres iconiques est le suivant :

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998/GAME BOY)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999/GAME BOY, GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories (2000 au Japon, 2002 aux États-Unis, 2003 en Europe/GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000/GAME BOY COLOR. Comprend des batailles en ligne)

Yu-Gi-Oh! Monster Capsule (2000 au Japon/GAME BOY COLOR)

Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters (2001 au Japon, 2003 aux États-Unis et en Europe/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6, Expert 2 (2001/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2001 au Japon, 2002 aux États-Unis, 2003 en Europe/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards (2002 au Japon, 2003 aux États-Unis, 2004 en Europe/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction (2003 au Japon, 2004 aux États-Unis et en Europe/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel (2003 au Japon, aux États-Unis ​ et en Europe/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 (2004 en Japon, aux États-Unis et en Europe/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler (2004 au Japon, 2005 aux États-Unis/GAME BOY ADVANCE)

Yu-Gi-Oh! Days of the Duelist: World Championship Tournament 2005 (2004 au Japon, 2005 en Europe/GAME BOY ADVANCE)

La collection comprend également la possibilité de sauvegarder et de charger une partie à n’importe quel moment – fonctionnalité qui n’était pas présente dans les versions originales des titres. Les batailles peuvent être jouées en ligne dans Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist. Après la sortie de la compilation, certains titres seront mis à jour pour permettre le jeu en ligne.

Des jeux vidéo Yu-Gi-Oh! emblématiques optimisés pour le jeu moderne

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION contient des améliorations d’ergonomie pour que ces grands classiques puissent proposer un confort de jeu moderne. Il est également possible de personnaliser les commandes et les arrière-plans.