Lost Pilgrims Studios a annoncé aujourd’hui que Vagrus: The Riven Realms fera son arrivée sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible le 31 mars 2025.

Ce titre est un mélange unique de stratégie, RPG et roman interactif. L’histoire prend place dans un univers post-apocalyptique et fantastique, où vous incarnez un vagrus, un chef de caravane tentant de survivre dans un monde ravagé.

La version Nintendo Switch inclura tous les DLC gratuits déjà sortis, tandis que les extensions payantes, dont At the Heart of Ruin (prévue pour plus tard en 2025), seront proposées séparément.

Un RPG stratégique dans un univers impitoyable