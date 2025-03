Ce matin, Square Enix a officiellement confirmé le retour tant attendu de Dragon Quest XI S sur le Nintendo eShop, avec une réduction de prix qui va ravir les fans du célèbre JRPG. Pour ceux qui n’ont pas encore découvert l’aventure, c’est l’occasion idéale de plonger dans l’univers épique de Dragon Quest XI S à seulement 39,99 $ / 34,99 £ / 39,99 €.

Good news Dragon Questers! DQXI S is once again available to purchase on the Nintendo eShop! Not only that, but it is now available at a permanently reduced price of $39.99/ £34.99/ €39.99. Erdrea awaits! https://t.co/d8jue2gLwY pic.twitter.com/dhYg75MVhV — DRAGON QUEST (@DragonQuest) March 1, 2025

Dragon Quest XI S – également connue sous le nom de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – offre une expérience de jeu enrichie par rapport à sa version originale. En plus de son histoire captivante et de ses mécaniques de combat classiques, cette édition définitive comprend de nouvelles cinématiques, des contenus additionnels et des améliorations de gameplay qui rendent l’aventure encore plus immersive.

Depuis sa sortie, le jeu s’est imposé comme l’un des JRPG les plus marquants, séduisant les joueurs du monde entier grâce à son design artistique exceptionnel, sa narration épique et sa bande-son légendaire. La version remastérisée apporte des éléments qui renforcent l’expérience de jeu : des scènes retravaillées, des dialogues améliorés, et des fonctionnalités modernes qui permettent une navigation plus fluide dans cet univers fantastique.