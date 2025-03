CyberConnect2 nous rappelle que la trilogie Fuga: Melodies of Steel prendra fin le 29 mai 2025, avec un troisième opus qui promet d’aller encore plus loin en matière de profondeur de gameplay. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée, mettant en avant le contexte narratif plutôt que le gameplay, bien que ce dernier soit annoncé comme plus riche que jamais, tout en conservant les mécaniques rogue-lite qui ont fait la force de la série.

Une continuité récompensée

Les joueurs ayant progressé dans les deux premiers volets pourront débloquer plusieurs bonus en fonction de leurs sauvegardes :

✅ Fuga 1 uniquement : Un costume bonus.

✅ Fuga 1 + Fuga 2 : Un autre costume et un pack d’objets.

✅ Fuga 2 terminé : Une musique exclusive et la possibilité de transférer vos données.

✅ Fuga 2 avec la vraie fin : Un mémorial spécial en plus de tous les autres bonus.

Un bel hommage pour les fans ayant suivi l’aventure depuis le début !

Un dernier combat pour Malt et son équipe

Si le premier opus nous faisait vivre un drame poignant avec des choix déchirants, et que le second approfondissait encore les thématiques du sacrifice, ce troisième épisode promet de clore l’histoire de façon mémorable. L’aspect tactique du Soul Cannon et la gestion de l’équipage seront toujours au cœur de l’expérience, avec un système encore plus élaboré.

CyberConnect2 semble vouloir terminer cette trilogie en apothéose, en offrant aux joueurs une dernière aventure inoubliable.