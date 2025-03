La première bande-annonce montre comment le prochain jeu de la série s’appuie sur les fondations posées par le célèbre city builder minimaliste.

Coatsink est ravi de révéler la suite de son célèbre city-builder de stratégie minimaliste, ISLANDERS, avec la première bande-annonce de ISLANDERS : New Shores. Disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch à l’été 2025, ISLANDERS : New Shores recrée l’atmosphère relaxante et la stratégie épurée qui ont fait le succès du premier opus, et s’appuie sur ces bases avec de nouvelles mécaniques, de nouveaux modes et de nouvelles fonctionnalités.

ISLANDERS : New Shores vous invite à retourner dans un monde de créativité tranquille qui accueille les fans de longue date et les nouveaux venus pour explorer, construire et élaborer des stratégies comme jamais auparavant. Dans New Shores, vous disposez d’une série d’îles magnifiques sur lesquelles vous pouvez construire, en commençant chaque niveau avec un inventaire de bâtiments à choisir. Réfléchissez bien à l’endroit où les placer pour obtenir le plus de points au cours de l’étape, car vous débloquerez d’autres structures dans le cadre d’une expérience qui maîtrise la complexité écrasante du city-builder tentaculaire pour offrir des plans minimalistes de stratégie courte mais cérébrale.

Déroulons les plans et jetons un coup d’œil aux nouvelles fonctionnalités qu’apporte ISLANDERS : New Shores ! L’une des principales nouveautés est l’introduction des « boons ». Les boons sont des améliorations ponctuelles qui se débloquent à chaque étape lorsque vous accumulez des points, et qui vous donnent un coup de pouce qui deviendra vital lorsque vous vous attaquerez aux niveaux plus difficiles du jeu. Les boons peuvent vous permettre de dupliquer des bâtiments dans votre inventaire et de remplacer des bâtiments que vous avez déjà construits. Vous pourrez découvrir bien d’autres choses dans le jeu complet, chaque boon offrant une nouvelle approche intrigante de la construction de votre ville.

ISLANDERS : New Shores propose également le nouveau mode Bac à sable, de nouveaux types de bâtiments, des mécanismes de score avancés et des propriétés d’îles uniques. Il y a aussi un mode photo avec des filtres et un appareil photo pivotant pour que vous puissiez prendre des photos de vos créations esthétiques sur les magnifiques paysages naturels qu’offre New Shores. Pour les streamers parmi vous, il y a une intégration Twitch, permettant aux spectateurs de voter sur ce qu’il faut choisir.

Caractéristiques principales