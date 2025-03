La saison 12, « Sur la Grille », se déroulera du 6 mars au 30 avril et proposera du nouveau contenu inspiré du film Tron : L’Héritage, dont 4 nouveaux pilotes, de nouveaux véhicules et des circuits éclairés au néon avec des graphismes propres à cet univers numérique et des éléments de gameplay dynamiques.

Les nouveaux pilotes incluent :

○ Sam Flynn – Prenez une posture de combat avec son disque d’identité, ou chargez votre attaque pour accélérer, tenter d’étourdir votre adversaire et laisser une traînée lumineuse solide derrière votre kart.

○ Quorra – Tirez des missiles qui aveuglent les adversaires, ou chargez l’attaque pour larguer deux bombes qui aveuglent les adversaires derrière elle dans un plus vaste rayon.

○ Rinzler – Lancez deux disques d’identité qui ricochent et étourdissent les adversaires, ou chargez l’attaque pour transformer son kart en véhicule aérien contrôlable qui étourdit les adversaires au contact.

○ Zuse – Tirez des projectiles lumineux qui ralentissent les adversaires, ou chargez l’attaque pour lancer un spectacle de son et lumière qui augmente la vitesse, le nitro et la régénération du boost de tous les pilotes à proximité.