Game Outlet Europe®, distributeur indépendant de jeux vidéo et d’accessoires gaming (et membre d’Embracer Freemode®), annonce la disponibilité du 8BitDo Ultimate 2C Bluetooth Controller en Europe.

Pensée spécialement pour la Nintendo Switch, cette nouvelle manette se veut une version améliorée et totalement repensée de la populaire 8BitDo Ultimate C Series. Son design et sa technologie embarquée en font un modèle de réactivité, de confort et de précision, visant à offrir une expérience haut de gamme à un prix accessible.

Une manette aux performances de pointe

Le 8BitDo Ultimate 2C Bluetooth Controller intègre des joysticks à effet Hall, une technologie qui met fin au problème bien connu du drift. Plus durables et précis, ces sticks offrent une sensibilité accrue et sont accompagnés d’anneaux métalliques résistants à l’usure pour un contrôle optimal.

Les boutons ABXY et les gâchettes ont également été affinés pour une réactivité parfaite, et la manette prend en charge le contrôle gyroscopique (6-axis motion control), assurant une compatibilité totale avec les jeux Switch exploitant les capteurs de mouvement.

De nouvelles gâchettes et une personnalisation avancée

Grande nouveauté, deux gâchettes supplémentaires, les R4 et L4, font leur apparition sur le dessus de la manette. Elles agissent comme des bumpers reconfigurables, permettant aux joueurs de personnaliser leur disposition des touches sans passer par un logiciel. De plus, toute la structure de la manette – boutons, croix directionnelle et gâchettes – a été recalibrée pour une sensation plus fluide et précise, avec un retour tactile à la fois léger et réactif.

Une autonomie renforcée et un prix attractif

Grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable, la manette offre jusqu’à 15 heures de jeu en continu pour un temps de charge réduit à seulement deux heures. Disponible en deux coloris, Bleu et Rose, le 8BitDo Ultimate 2C Bluetooth Controller est proposé à un tarif compétitif de 29,99 € / 24,99 £.