Les fans de Dragon Ball Z: Kakarot peuvent désormais plonger dans une toute nouvelle aventure avec le DAIMA – Adventure Through the Demon Realm Pack, disponible dès aujourd’hui. Ce DLC propose des objets d’amélioration utilisables dans le jeu de base, mais surtout l’accès à deux futurs contenus scénarisés inspirés de la nouvelle série animée Dragon Ball DAIMA. La première partie du DLC est prévue pour cet été.

Un voyage dans un monde inédit

Le DLC Dragon Ball Z: Kakarot x DAIMA transpose l’univers de la nouvelle série Dragon Ball DAIMA directement dans le jeu. Dans cette histoire inédite, Goku et ses amis ont été transformés en enfants dans le but de réduire leur puissance. Un nouveau Roi du Royaume des Démons semble être à l’origine de cette malédiction, et nos héros devront voyager jusqu’au Troisième Royaume des Démons pour retrouver leur apparence normale grâce aux Dragon Balls locales.

Le DLC permettra ainsi d’explorer un tout nouveau monde, avec ses îles flottantes et les mystérieuses plantes Skyseed qui parsèment l’environnement. Goku sera aidé dans son périple par Kaioshin, Glorio et Panzy, et pourra compter sur les compétences de soutien et les combos Z de ses amis pour affronter les ennemis.

Des combats réinventés et une transformation inédite

L’expérience de combat sera enrichie avec de nouveaux éléments de gameplay spécifiques au DLC :

✅ Le retour du Bâton Magique (Power Pole), qui ajoute de nouvelles mécaniques de combat.

✅ Une nouvelle transformation de Goku : « Mini Super Saiyan », qui pourrait offrir des capacités inédites.

Avec ce DLC, Dragon Ball Z: Kakarot continue d’élargir son univers en proposant des histoires inédites et du contenu fidèle à l’œuvre d’Akira Toriyama.